( El Tiempo / GDA )

Tras conocerse el asesinato de Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo, de 24 años, quienes trabajaban en la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, una cámara de seguridad reveló lo ocurrido el pasado sábado 18 de abril.

Según los registros de una cámara de seguridad, Nicolás Perdomo se encontraba recostado en una reja de un estacionamiento hablando con otra persona.

Mientras que por su espalda se acerca un hombre con vestido negro, quien camina de un lado a otro. Cuando ve a una de las víctimas saca el arma de su bolsillo y lo agrede sin mediar palabra.

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De inmediato, los vigilantes del parqueadero y compañeros de la víctima acuden a auxiliarlo, pero el agresor, Josué Cubillos, usa el arma y ataca a otros dos miembros de la producción.

La agresión dejó como víctimas a Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años, quienes trabajaban en la producción.

Mientras que su agresor, Josué Cubillos, también murió en medio de un hecho de legítima defensa por parte de los compañeros de producción.

Debido al material gráfico,no se hacen públicas las imágenes de los videos de cámaras de seguridad.