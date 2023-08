El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Fuerza del Pueblo (actual formación política que dirige el expresidente dominicano Leonel Fernández), Julio Romero, se defendió de imputaciones de abuso sexual de menores, aunque reconoció que embarazó a una joven de 16 años, hace 14 años.

Hace 14 años un error afectó a mi familia, a mi entorno y la percepción que tienen muchos sobre mí.

Hace 14 años distintas voces han contado múltiples versiones sobre el tema: ¡Ésta es la verdad!

Romero, quien fue miembro del Partido Revolucionario Independiente y diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), está en el medio de la controversia desde que la semana pasada el Partido Fuerza del Pueblo lo nominara como candidato.

En un video difundido en la red social X (antes Twitter), Romero habló de lo que catalogó como un error, al involucrarse en una relación extramarital con la menor que, “presumí como adulta”. “Hace 14 años, un error afectó mi familia, mi entorno y la percepción que tienen muchos sobre mí, Hace 14 años conocí a una joven mujer a la que en todo momento presumí como adulta, porque antes de conocernos ya había estado casada contando con el consentimiento de sus padres”, dijo el candidato en el dramático video, en el que se proyectan escenas de su vida familiar y sus quehaceres en la política y en el que además, se presentó el acta de aquel matrimonio previo de la joven.

Añadió que de la relación con la menor, “provino un hijo que hoy es un adolescente de 13 años, al cual he amado, protegido y cuidado durante todo este tiempo. Hace 14 años aprendí una dura lección. Ganarse el perdón de los tuyos no es fácil pero con arrepentimiento sincero y amor se puede lograr. Lo sucedido hace 14 años no me define”, añadió Romero.

Según dijo el candidato en el video, “he recibido el perdón de mi esposa y hemos salvado nuestro matrimonio de 34 años. Sostengo una relación de respeto con esa joven que hoy tiene 34 años y que ha tenido la oportunidad de desarrollarse, casarse de nuevo y vivir en el extranjero. La vida está hecha de segundas oportunidades. En este momento que vemos crecer la simpatía por nuestra candidatura a la alcaldía por Santo Domingo Oeste, afrontaré este desafío”, añadió.

La carrera política de Romero ha estado plagada de escándalos, según reveló el periódico dominicano Listín Diario en el que se afirma que el candidato tuvo vínculos con el narcotráfico y la trata humana.

Este escándalo en particular, persigue a Romero desde el 2009, cuando las denuncias se hicieron públicas en el programa de la periodista dominicana Alicia Ortega, según recoge el Listín Diario. En aquel momento, la propia joven reveló que Romero “la sedujo ofreciéndole una casa, el pago de sus estudios y con la promesa de llevarla a vivir a Miami, Estados Unidos”.

La controversia, impidió que Romero, quien en aquel entonces era diputado por el PRM aspirara a la reelección. Romero intentó aspirar nuevamente a la alcaldía de Santo Domingo Este en el 2016, pero no consiguió la nominación en esa ocasión.