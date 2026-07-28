Videos captan graves daños tras terremoto de 7.1 en Japón
El segundo piso de un centro comercial colapsó mientras había personas en su interior.
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Videos compartidos en redes sociales muestran la fuerza del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, donde varios edificios y estructuras resultaron dañados.
A magnitude 7.1 quake struck Kumamoto Prefecture on July 28, registering the highest intensity of 7 on the Japanese scale in some areas. A tsunami advisory has been issued for the coasts of the Ariake Sea and the Yatsushiro Sea.— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
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Entre las impactantes imágenes se observan graves daños en el centro comercial Aeon Mall, en la localidad de Kashima. Según reportó The Associated Press, el segundo piso de la estructura colapsó y dejó a personas atrapadas en su interior.
Blast at shopping mall in Kumamoto after quake— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials.
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🚨Explosion reported in Japan Shopping mall after earthquake pic.twitter.com/S8JAVoNoh4— OSINT_PK (@osintPk) July 28, 2026
Además, se han reportado varios incendios y el colapso de decenas de residencias.
Las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de réplicas.
Japan quake damage seen from the air— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026
Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.
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熊本 八代 日本製紙の工場で複数の安否不明者 警察https://t.co/nFiAQmIIrk#nhk_video pic.twitter.com/iXVaDE38bx— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、国の史跡に指定されている八代城跡にある八代宮の建物や灯ろうのようなものが倒壊している様子が確認されました。https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/UuUsboe1dz— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
熊本 宇城市と氷川町で震度7 被害相次ぐhttps://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/XUUqaauCBg— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある九州自動車道の八代インターチェンジの上空から午後5時50分ごろにNHKのヘリコプターが撮影した映像では、高架部分の道路の継ぎ目で段差ができ、ずれ落ちているのが確認されました。https://t.co/tqoH08pfnT pic.twitter.com/85KjR8gMtu— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Japón se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.