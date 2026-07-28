Videos compartidos en redes sociales muestran la fuerza del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, donde varios edificios y estructuras resultaron dañados.

Entre las impactantes imágenes se observan graves daños en el centro comercial Aeon Mall, en la localidad de Kashima. Según reportó The Associated Press, el segundo piso de la estructura colapsó y dejó a personas atrapadas en su interior.

Además, se han reportado varios incendios y el colapso de decenas de residencias.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de réplicas.

Japón se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.

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