Videos compartidos en redes sociales muestran la fuerza del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, donde varios edificios y estructuras resultaron dañados.

A magnitude 7.1 quake struck Kumamoto Prefecture on July 28, registering the highest intensity of 7 on the Japanese scale in some areas. A tsunami advisory has been issued for the coasts of the Ariake Sea and the Yatsushiro Sea.

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Entre las impactantes imágenes se observan graves daños en el centro comercial Aeon Mall, en la localidad de Kashima. Según reportó The Associated Press, el segundo piso de la estructura colapsó y dejó a personas atrapadas en su interior.

Blast at shopping mall in Kumamoto after quake



An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials.



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🚨Explosion reported in Japan Shopping mall after earthquake pic.twitter.com/S8JAVoNoh4 — OSINT_PK (@osintPk) July 28, 2026

Además, se han reportado varios incendios y el colapso de decenas de residencias.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de réplicas.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



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Japón se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.