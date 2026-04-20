PUBLICIDAD
El terremoto llegó primero como un sacudón seco.
En cuestión de segundos, las imágenes empezaron a multiplicarse: cámaras de seguridad que temblaban, lámparas que oscilaban con violencia, estanterías que se vaciaban de golpe.
En Japón, donde cada movimiento de la tierra suele quedar registrado desde múltiples ángulos, el sismo de este lunes volvió a narrarse en tiempo real, cuadro por cuadro.
🚨 Terrifying security cam footage from Japan’s northern coast as a 7.5-magnitude earthquake hits.— The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) April 20, 2026
Tsunami warnings issued. Stay safe, Japan!#JapanEarthquake #TsunamiWarning #JapanQuake pic.twitter.com/6xOJ7X6nOj
A las 4:53 p.m., un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el norte del país frente a la costa de Sanriku, en la prefectura de Iwate, a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino. El movimiento fue lo suficientemente intenso como para hacer oscilar grandes edificios incluso en Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.
🇯🇵 A powerful earthquake struck Japan — tsunami warning issued— NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2026
The epicenter was located in the Pacific Ocean off the northeastern coast.
Following the 7.4-magnitude tremors, Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi urged residents to closely follow official instructions and be… pic.twitter.com/rdrwOqH7Cg
En las redes sociales japonesas, las primeras secuencias se repetían con un patrón casi idéntico: el sonido de las alertas sísmicas en los teléfonos, un breve instante de suspensión y luego el temblor. En oficinas, empleados se protegían bajo los escritorios; en viviendas, los objetos más livianos salían despedidos. En un restaurante de ramen, captado en video, utensilios y equipos fueron lanzados por el aire en cuestión de segundos.
Video showing shaking from the M7.4 earthquake that struck off the coast of Japan earlier. This is in Hachinohe City, Aomori Prefecture.pic.twitter.com/YXyKCk8nFD— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 20, 2026
先ほどの地震発生時、ニコンプラザ東京 (新宿エルタワー28階) に居たのですが数分のあいだ長周期地震動に見舞われてかなり酔うような感覚をおぼえました。— Nitto (@Nitto_Photo) April 20, 2026
エレベーターも一部停止するなど、初めての経験でした。
津波被害がありませんように…。 https://t.co/gjpvphFJU5 pic.twitter.com/0UcbgdAFka
🇯🇵 Moment of a magnitude 7.4 earthquake in Japan— Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026
Authorities are preparing the population for a mass evacuation due to ongoing seismic activity. Prime Minister Sanae Takaichi urged residents to remain alert in case of aftershocks.
The Japanese island was struck by a strong… pic.twitter.com/mkpBmcXDIQ
Streetlights swayed, and traffic signals flickered as a powerful 7.5-magnitude earthquake jolted Japan’s northeastern coast, sparking widespread alarm#Japan #earthquake #traffic #Streetlights pic.twitter.com/lORMKwVpKl— WION (@WIONews) April 20, 2026
🇯🇵 Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026
Fishing vessels are evacuating offshore.
A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido.
La Oficina del Gabinete y la Agencia Meteorológica de Japón indicaron que hay un1% de probabilidad de que ocurra un megaterremoto, en comparación con un 0.1% de probabilidad durante tiempos normales, aproximadamente en la próxima semana tras el fuerte sismo registrado cerca de las fosas de Chishima y Japón.