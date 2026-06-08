Un potente terremoto de magnitud 7.8 sacudió la isla de Mindanao, en Filipinas, dejando al menos 19 muertos, una docena de desaparecidos, más de un centenar de heridos y daños severos en numerosas estructuras, algunas de las cuales colapsaron por completo.

La magnitud de la devastación quedó evidenciada en múltiples videos compartidos en redes sociales por residentes que vivieron el sismo, los cuales muestran edificios derrumbados, carreteras agrietadas y escenas de pánico mientras la tierra temblaba.

Se estima que el terremoto, registrado a las 07:37 hora local del lunes,ha dejado al menos unas 10,000 familias afectadas por la devastación en las zonas más golpeadas, en las que colapsaron algunos centros comerciales, supermercados y escuelas.

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El terremoto ocurre justo el día en que suponían comenzar el año escolar 2026-2027. El Departamento de Educación estimó en más de 6,000 las escuelas afectadas.

Varios videos en redes sociales muestran escenas de terror vividas por estudiantes y personal durante el terremoto.

Decenas de rescatistas buscan a supervivientes y atienden a heridos.

El terremoto ha reportado más de 130 réplicas, algunas con una magnitud de hasta 6.7.