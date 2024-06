Se ha vuelto viral un video sobre el emotivo encuentro entre un elefante y su presunto cuidador en el hospital de una aldea. El momento conmovió a los internautas, pues demostraba el vínculo que habían formado.

Los animales suelen formar conexiones con sus cuidadores. Además, la organización veterinaria ‘’One Health Organization’ indicó que estos lazos suelen tener beneficios emocionales, físicos y mentales para las dos especies.

En el caso de los elefantes, la Sociedad Internacional de Etnobiología indicó que han convivido con los humanos desde hace varios siglos. Un estudio de 1995 determinó que estas relaciones se formaron por primera vez hace 5,000 años, en India.

También existen similitudes entre las personas y el mamífero más grande la Tierra. “Al igual que ocurre con los humanos, el comportamiento de los elefantes varía a través del tiempo y el espacio mediante patrones de comportamiento enseñados de generación en generación”, indicaron los expertos.

Similarmente, la revista científica ‘Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America’, más conocida como ‘PNAS’, destacó que estos animales también desarrollan vínculos sociales empáticos y una larga esperanza de vida.

¿Cómo fue la visita del elefante a su cuidador?

El video viral mostró cuando el elefante entró por su cuenta al hospital local. Lentamente, se acercó hacia la cama en la que el presunto cuidador descansaba. Con su trompa, acarició las cobijas con las que estaba arropado el señor.

Una de las mujeres que se encontraba cerca del anciano ayudó a que el animal pudiera acercarse más a su antiguo cuidador. Cogió su trompa y una de las manos del anciano para que se pudieran acariciar.

No hay información exacta sobre el lugar en el que fue grabado el video y tampoco hay novedades sobre el estado de salud del señor.

Sin embargo, causó ternura en los internautas. “No se puede ver sin llorar”, “Ellos sí saben del verdadero amor”, “Qué hermoso. Realmente los animales son muy leales y demuestran su amor incondicional”, “Es impresionante la educación que demuestra mientras va entrando al cuarto. Es como si pidiera permiso. Son animales muy inteligentes, desde luego”, y “El amor no tiene límites”, fueron algunos de los comentarios.