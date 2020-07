View this post on Instagram

"El virus no procede de la naturaleza ni salió del mercado de Wuhan". ⠀ ⠀ EL MUNDO publica este domingo una entrevista exclusiva con Li-Meng Yan, la viróloga china que se huyó de Hong Kong, donde investigaba con hámsteres dorados, para denunciar al mundo 'la mentira' china de la Covid-19. ⠀ ⠀ Yan, que trabajaba en un laboratorio de referencia de la OMS en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong, prepara un informe con "pruebas sólidas". ⠀ ⠀ "Tengo los registros de las conversaciones que mantuve por chat y que han sido comprobadas ya por el FBI. No me he inventado nada. En estos momentos estoy preparando un informe en base a pruebas médicas sólidas con un grupo de virólogos y otros especialistas médicos, en su mayoría chinos residentes en EEUU, para proporcionar la verdad sobre la enfermedad y sus orígenes", explica.⠀ ⠀ De momento, lo que esta doctora afirma con rotundidad es que "el mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje el huésped intermedio. La Covid-19 no procede de la naturaleza. El mercado sólo es una cabeza de turco".⠀ ⠀ ✍ Puedes leer la entrevista completa que le ha hecho Francisco Carrión en elmundo.es ⠀ ⠀ #Pandemia #Coronavirus # LiMengYan #OMS #Wuham