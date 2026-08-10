Una boricua que se encuentra de visita en la ciudad de Medellín en Colombia relató en redes sociales el tremendo susto que pasaron ella y sus familiares en la mañana del lunes, cuando un terremoto de magnitud 7.4 se dejó sentir en ese país del cono sur.

Fabiola Velandia relató en un video que se hallaba en el piso ocho de un hotel de la mencionada ciudad cuando comenzó a temblar. “Hoy es 10 de agosto y estamos quedándonos en Medellín, Colombia. Nos levantamos porque hoy íbamos para el Guatapé y yo estaba cambiándole el ‘pámper’ a Alejandra. Justo abrí el ‘pámper’ de Alejandra, y comenzó a mover, o sea, comenzó a temblar y yo no me había dado cuenta”, explicó la joven.

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Fue su padre quien se percató de lo que sucedía y dio la voz de alerta, tras lo que salieron de la habitación de hotel con lo primero que encontraron. “Yo salí en ‘sport bra’, en short de pijama, sin zapatos. Cogí a Alejandra literalmente sin ropa porque le había acabado de quitar el ‘pámper’. Salí corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo. Nosotros nos estamos quedándonos en el piso ocho, así que bajamos todas esas escaleras. Mientras bajábamos las escaleras, eso seguía temblando, temblando, temblando, temblando. Yo nunca había pasado tanto susto en mi vida. Mi mamá estaba... mi mamá es super ansiosa. Mi mamá estaba gritando, todo el mundo gritando, por seguir a las demás personas del frente, nosotros bajamos hasta literalmente el sótano”, narró.

@fabiola.velandia GRACIAS A DIOS ESTAMOS BIEN♥️ En este video ya había pasado una hora de todo. El susto más grande de mi vida. Sentí que ese temblor duró un montón y que nunca se terminaban las escaleras. Al rededor por donde nos estamos quedando no pasó nada grave. Mi corazón con los colombianos en Chocó, Pereira y las demás ciudades afectadas. ♬ original sound - Fabiola Velandia

Una vez allí, quedaron atrapados sin poder salir al exterior ya que las puertas del lugar estaban cerradas con candado, “y ahí nos quedamos un rato. Obviamente yo estaba calmada porque tenía a Alejandra encima mío y no estaba preparada... en demasiado estrés y demasiada ansiedad porque, uno lo que piensa es: ‘temblor, se va a caer el edificio’, por la tragedia que pasó en Venezuela, que literalmente eso era lo único que yo tenía en mi cabeza: ‘nos vamos a morir’. El edificio seguía temblando y nosotros en esta esquinita que no podíamos hacer nada, no podíamos salir para ningún lado porque los portones estaban con candado”.

Comentó que una vez disminuyó la intensidad, subieron al vestíbulo del hotel por un ascensor, ya que las escaleras “tenían grietas”. “Llegamos aquí al lobby, estaba todo el mundo afuera, todo el mundo en los hoteles en la parte de afuera de Medellín... de aquí en donde estamos. Literalmente todo el mundo estaba aquí así. Y nos quedamos un rato. Adriel me prestó su camisa. Yo me llevé una ropa de Alejandra, le puse la ropa sin el ‘pámper, sin nada. Luego subimos literalmente como si pusiéramos un ‘timer’, en cinco minutos y cogí mi ropa, me lavé los dientes, me lavé la cara porque tú no sabes cuándo vaya a pasar un sismo nuevamente. Nos vestimos en tres segundos. Alejandra se hizo pipí porque yo todavía no le había podido poner el ‘pámper’. Bueno, pasamos un susto horrible”...“Y después de lo que pasó, después de la tragedia de Venezuela, yo la pasé tan mal, fue tan horrible”.

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Añadió que dejaron todas sus pertenencias, incluyendo teléfonos, identificaciones y demás en la habitación del hotel. “Bueno, nosotros literalmente lo que hicimos fue, salimos corriendo. No sé cómo vamos a dormir esta noche porque nos queda una noche todavía aquí. Así que nada, gracias a Dios estamos vivos”, concluyó la joven.