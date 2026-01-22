Davos/Odesa, Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lamentó este jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, no esté siendo juzgado como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro.

El presidente venezolano fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense en una operación dentro del país caribeño ordenada por el presidente Donald Trump.

“El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido”, dijo Zelensky.

“Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado”, agregó.