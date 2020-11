La compañía que asumirá las operaciones de las embarcaciones de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) bajo un modelo de alianza público privada, HMS Ferries, espera que en alrededor de un año esté lo más avanzada posible la transición y los usuarios puedan comenzar a ver los cambios y mejoras en el servicio de lanchas que conectan las islas municipio de Vieques y Culebra con la isla grande, y Cataño con San Juan.

Según explicó el presidente de HMS Ferries, Matt Miller, la compañía está muy entusiasmada con la posibilidad de traer sus servicios y vasta experiencia a Puerto Rico.

Miller explicó que HMS opera varios servicios de ferris similares a través de los Estados Unidos y es parte de una compañía más grande, que incluye algunos de los ferris más conocidos, como los de las cataratas del Niágara, la Estatua de la Libertad y la prisión de Alcatraz, así como líneas de cruceros.

PUBLICIDAD

“Somos uno de los operadores de ferris privados más grandes en los Estados Unidos. Llevamos ya más de 25 años. Tenemos operaciones en varias localidades de los Estados Unidos, desde Tacoma, en el estado de Washington, hasta Mobile en Alabama y Jacksonville en Florida. Hemos trabajado antes en el Caribe, en Trinidad y Tobago”, explicó Miller.

Agregó que HMS transporta en los Estados Unidos mayormente pasajeros y vehículos, y en el 2019 movieron casi tres millones de pasajeros y un millón de vehículos. Destacó que sus operaciones son acuerdos con gobiernos estatales y locales. Abundó que HMS Ferries es una división dentro de “una compañía mucho más grande que se llama Hornblower”.

“Así que la gente en Puerto Rico no solo va a tener a HMS Ferries, sino a la compañía Hornblower. Tendrán la experiencia de HMS Ferries y de toda esa gran compañía”, reafirmó, subrayando que Hornblower transportó el año pasado a 70 millones de pasajeros en sus operaciones a través de Estados Unidos y otras naciones.

Para Miller, no es la primera experiencia en Puerto Rico, pues estuvo trabajando en la Isla durante dos años como capitán de un navío de la Guardia Costera, y adelantó que estaría pasando bastante tiempo aquí durante el periodo de transición, pues “la compañía está comprometida con una transición que sea clara, eficiente y siguiendo las fechas pautadas”.

Matt Miller, presidente de HMS Ferries

No obstante, Miller aceptó que “las cosas no van a pasar de un día para otro”, y por eso hablan de dos fases, una primera de tres años de transición y luego la operación por 20 años. En la primera etapa, deberán evaluar los barcos, las instalaciones de muelles y demás, ver qué reparaciones son necesarias y qué hace falta para elevar todo al estándar de operaciones y mantenimiento de HMS y Hornblower.

PUBLICIDAD

“Aunque son tres años, hemos diseñado un plan para tratar de lograrlo en un año. Así que tenemos la esperanza de que a esta fecha en el próximo año, ya HMS tenga toda la responsabilidad de operaciones y mantenimiento de todo el sistema. Eso nos daría dos años para operar y afinarlo todo de cara a la segunda fase”, sostuvo Miller.

“Pero va a tomar un tiempo antes que la gente, especialmente la gente de Vieques y Culebra, pueda empezar a ver los resultados. Pero que para esta fecha el próximo año ya hayamos logrado elevar el estándar y que puedan empezar a ver los resultados”.

El funcionario aclaró que, aunque HMS esté a cargo de operar y dar mantenimiento, tanto las instalaciones como los barcos seguirán siendo propiedad de ATM. En la primera fase, HMS y ATM trabajarían en conjunto para poner todos los barcos e instalaciones al día, contando con expertos y recursos que aportaría HMS.

De momento, no estarían trayendo nuevos barcos para la primera fase. No obstante, Miller aclaró que con un plan de mantenimiento adecuado esos barcos no deben confrontar problemas. Sostuvo que tienen experiencia con barcos de muchos años y puso el ejemplo de un ferry de 65 años que operaron en Nueva York, funcionando 365 días, con un cumplimiento de 99% y con todas las certificaciones de la Guardia Costera. Actualmente, operan un navío de 50 años en Mobile, Alabama, y otro de 40 años en Jacksonville.

Miller sostuvo que por lo que ha podido ver, los empleados de ATM hacen un gran esfuerzo en mantener los navíos funcionado, aunque a veces no cuentan con todas las herramientas necesarias para conseguirlo y eso es algo que prevén cambiar, de manera que todos los barcos puedan recibir un mantenimiento preventivo adecuado, sin afectar los itinerarios, y sufriendo la menor cantidad de averías posibles.

En cualquier caso, adelantó que se espera que unas negociaciones que lleva ATM con las agencias federales permitan remplazar más adelante al menos tres de los ferris de su flota.

En cuanto a las tarifas, Miller explicó que es un tema que continuará siendo manejado por ATM, pero aseguró que “ATM ha sido sumamente consistente y clara en que las tarifas para los residentes de Vieques y Culebra no van a cambiar”.