El nombre de la gobernadora Wanda Vázquez Garced ha surgido en las mesas de escrutinio en algunas papeletas en el encasillado de nominación directa, pero en una cantidad “inconsecuente”, dijo el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado.

“Desde el primer día (ha habido papeletas a favor de Vázquez Garced), lo que pasa es que no se contabilizan porque esa papeleta (de la gobernación) no está sujeta a recuento”, dijo Cruz Maldonado.

“Los funcionarios y todos los que están aquí (en el escrutinio general) ven la papeleta y sí, hubo gente que escribió el nombre Wanda Vázquez en el cargo para gobernador de nominación directa, write in”, sostuvo el comisionado electoral a preguntas de Primera Hora.

PUBLICIDAD

-¿Han sido muchos los votos para la gobernadora los que ustedes han visto hasta ahora?, preguntó este diario.

“No es algo perceptible, no son en cantidades que valga la pena contabilizar o que alguien quiera llevar un conteo personal. Es accidentado, bien inusual”, indicó.

Agregó que “es un número inconsecuente y ni tienes en el escrutinio a alguien que pueda tabular eso”.

No obstante, dijo que era de esperarse que algunos electores de la Palma recurrieran a la nominación directa para apoyar a Vázquez Garced. Luego que fue derrotada en la primaria novoprogresista, la gobernadora no endosó públicamente a su contendor, Pedro Pierluisi.

También, a finales del pasado octubre, a pocos días para las elecciones generales, Vázquez Garced no desautorizó un movimiento “write in” que promovía su candidatura en las redes sociales.

“Recuerdo que en 2008 hubo una campaña “write in” por Pedro Rosselló y, aunque ahora ella no hizo campaña en particular, hubo gente que escribió su nombre”, indicó Cruz Maldonado, quien recalcó que no ha habido ningún reclamo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de que se cuente esa papeleta.

Observó que al final del escrutinio no se va a saber la cantidad de votos que habría obtenido Vázquez Garced, pues recordó que las máquinas de escrutinio no leen nombres.

“Ese número no se sabrá nunca… eso se va a decomisar (las papeletas)”, dijo para agregar que en el resumen del escrutinio para el cargo de gobernador van a aparecer unos números para el encasillado de nominación directa, pero “la máquina lo que registra es la marca, no lee el nombre”.

PUBLICIDAD

“Lo más que uno puede decir al final, final es decir que hubo mil, 500, 1,600 (votos), pero nadie sabe a nombre de quién fueron”, agregó.

Recordó que en las elecciones generales anteriores, a las máquinas de escrutinio se les consignaron votos “write in” a favor de personajes de la farándula o de personajes cómicos.

No pudo precisar si como en otras elecciones generales, otras figuras de la palestra pública han recibido votos por nominación directa en estos comicios. “No sé de más nadie, que me conste. No tengo ese dato”, expresó Cruz Maldonado.