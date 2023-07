Tras un receso de varios días, el jurado regresará hoy a la sala del juez federal Pedro Delgado Hernández para continuar con el proceso judicial contra el exboxeador Félix Verdejo Sánchez, acusado del feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz. Por las pasadas dos semanas se han escuchado los relatos de más de 20 testigos por parte de la Fiscalía.

Verdejo Sánchez enfrenta un cargo por robo de auto con resultado de muerte; otro secuestro con resultado de muerte, y un cargo por matar a un niño por nacer. Además, pesa otro cargo por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia.

El exatleta se expone a ser sentenciado a cadena perpetua. El veredicto de culpabilidad tiene que ser unánime.

A continuación, un resumen de lo que ha trascendido.

Día 1: martes, 20 de junio de 2023: Inicia el juicio contra el exboxeador Félix Verdejo Sánchez con la citación de los paneles para elegir el jurado. Ese día se despacharon a unas 20 personas, sin que hubiera algún adelanto en la selección.

Día 2: miércoles, 21 de junio de 2023: El jurado quedó conformado por 12 personas: nueve hombres y tres mujeres. Además, de seis jurados alternos, eligiéndose dos mujeres y cuatro hombres. Ese mismo día, la fiscalía federal llamó a su primer testigo, Keila Ortiz, madre de la víctima, quien en su testimonio bajo juramento alegó que temía por la vida de su hija, dado a unas amenazas que le había proferido de Verdejo Sánchez.

El juez federal Pedro Delgado Hernández, lidera los trabajos en la sala donde se ve el juicio. ( Ilustración / Miguel Bayón )

Día 3: jueves, 22 de junio de 2023: Como parte del testimonio ofrecido por Bereliz Rodríguez, hermana de Keishla, trasciende una grabación telefónica en la que Verdejo Sánchez admite que transitó el Puente Teodoro Moscoso el mismo día de la desaparición de la joven. “Por el Teodoro yo pasé por allí normal”, dijo el acusado ante preguntas Junior Zavala, esposo de Bereliz y cuya llamada fue grabada por ella. Durante el interrogatorio, se describió como “tóxica” y “sexual” la relación que sostuvieron durante más de 10 años la víctima y el acusado.

Día 4: viernes, 23 de junio de 2023: El teniente José Bonilla Ortiz testificó que Verdejo Sánchez estaba en un vehículo en el Puente Teodoro Moscoso el mismo día en que las autoridades recuperaban el cuerpo de Rodríguez Ortiz de la laguna San José. Este día en corte, también declaró David Ruiz Berríos, compañero de entrenamiento del acusado, quien dijo que dos días antes de que Keishla desapareciera el expúgil “me cuenta que había embarazado a una muchacha… que no podía tener ese bebé… que era fuera del matrimonio, que tenía problemas en su casa y que en su casa ya lo sabían”.

El juicio inició el pasado martes, 20 de junio luego de varios aplazamientos. ( Ilustración / Miguel Bayón )

Día 5: lunes, 26 de junio de 2023: Por primera vez se enseñaron en sala las imágenes del cuerpo descompuesto de la víctima. También se mostró evidencia de las conversaciones vía whatsapp entre Verdejo Sánchez y Eliz Santiago Sierra, madre de su hija. La mujer daba por terminada la relación al enterarse del embarazo de Keishla y las infidelidades del exboxeador. El agente Manuel Colón Ruiz narró cómo entre la noche del 1 de mayo y la madrugada siguiente se ocuparon las armas y el vehículo de Verdejo Sánchez.

Día 6: martes, 27 de junio de 2023: La patóloga forense Rosa Rodríguez Castillo confirmó que la víctima estaba embarazada al momento de su muerte y que en su cuerpo encontraron las drogas xilazina y fentanilo. No fue posible identificar en qué parte del cuerpo le fue inyectada la combinación de sustancias. Tampoco se indicaron resultados de ADN y la defensa intentó establecer que no correspondía al acusado. La experta indicó que Keishla sufrió múltiples traumas en el rostro antes de ser lanzada a la laguna, entre ellas unas contusiones sobre la oreja y pómulo derechos y en la mandíbula. También tenía una fractura del tabique nasal. Asimismo, atestiguó que Keishla estaba amarrada con un alambre desde el cuello hacia la zona abdominal y las manos hasta los tobillos, atada a un bloque de cemento. Eso imposibilitó su capacidad para nadar. Además, estaba viva cuando fue lanzada al agua.

José Antonio Rodríguez, padre de Keishla, se ha mantenido en sala junto a otros familiares durante el proceso judicial. ( Ilustración / Miguel Bayón )

Día 7: miércoles, 28 de junio de 2023: Joseph Soeka, un analista del laboratorio de ciberseguridad del Departamento de Justicia de Estados Unidos, relató que los mensajes borrados y recuperados del teléfono de Verdejo Sánchez mostraron una conversación con el coacusado del crimen, Luis Cádiz, que lo ubican recogiéndolo el mismo día de la desaparición de Keishla. Además, la defensa del exboxeador intentó establecer que el bebé que esperaba la víctima, cuyo periodo de gestación era de tres a seis semanas, no era de él. También se mostraron mensajes entre el acusado y la víctima –en fechas entre el 24 y 27 de abril, días antes del asesinato–, en los que Verdejo Sánchez de reclamaba a la joven por estar con otra persona. “Me rechazaste por estar con él”, escribió el 25 de abril de 2021.

Día 8: jueves, 29 de junio de 2023: Héctor González Acevedo, gerente de servicio al cliente de AutoExpreso, testificó que el vehículo Dodge Durango negra propiedad de Verdejo Sánchez pasó tres veces en menos de una hora por el peaje del Puente Teodoro Moscoso la mañana del 29 de abril de 2021, día en que se presume fue asesinada Keishla. En esa jornada judicial se revelaron los nombres de otras féminas relacionadas con Verdejo Sánchez. Incluso, se mencionó a la extenista Mónica Puig, con quien sostuvo conversaciones de “coqueteo”. Uno de los testimonios más demoledores lo ofreció la exatleta Amanda Colón, quien mantuvo una relación de cuatro años con Verdejo Sánchez, quedando embarazada. Colón relató que en el 2013 el exboxeador le solicitó que abortara. También alegó que Verdejo la abofeteó en una ocasión. La testigo reconoció que, eventualmente, abortó a insistencia de su madre.

Día 9: viernes, 30 de junio de 2023: Trascendió que la noche del asesinato, el exboxeador no durmió en el apartamento que compartía con Eliz Santiago Sierra. La mujer dijo que, posteriormente, se comunicó con Verdejo Sánchez a través de Madeline Sánchez, madre del acusado, el 2 de mayo por medio de una llamada telefónica compartida entre los tres. “Me dijo que lo perdonara por dejarme sola con Miranda, que se iba a entregar y que no me lo merecía. Le pregunté por qué se iba a entregar si no hizo nada”, relató la expareja. Como testigo de la Fiscalía también compareció Ricardo Cádiz, quien relató cómo su hermano Luis Antonio Cádiz –coacusado del crimen- le confesó que “él y Félix (Verdejo) habían matado a alguien”. Ricardo también contó cómo se relacionó con el expúgil para vender kilos de cocaína.