Yauco. Andar por las calles del casco urbano de Yauco es ver las páginas de un libro de historia cobrar vida. Esas calles conducen al cementerio municipal de Yauco, donde yace Amaury Veray Terragosa, autor del “Villancico yaucano” que aún se entona durante la época navideña. También te encaminan al Teatro Ideal, lujoso eje de entretenimiento entre los años 1920 y 1930 donde alguna vez resonó el tango del argentino Carlos Gardel y donde nació el Partido Popular Democrático (PPD).

Estos dos lugares son solo algunos de los 222 edificios y áreas de valor histórico recién identificados por la Junta de Planificación (JP) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) en el casco urbano de este pueblo cafetalero que palpan nuestra historia, desde que llegaron los corsos y españoles a las costas aledañas.

Es precisamente por el valor histórico que tienen estos lugares que el casco urbano de Yauco ahora figura como la undécima zona histórica en todo Puerto Rico, uniéndose a las áreas declaradas de igual manera en San Juan, Caguas, Manatí, San Germán, Ponce, Guánica, Arroyo, Coamo, Guayama y Vega Baja.

La Casa Alcaldía de Yauco es parte de la nueva zona histórica. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Yauco es espectacular. Este es un gran legado que estamos dejando para la historia de Puerto Rico, para las futuras generaciones, ya que en Yauco tú miras en cualquier esquina y hay una propiedad elegible (para ser incluida en el deslinde de zona histórica). Esto, a nivel histórico, es bien importante para Puerto Rico”, resaltó a Primera Hora la planificadora y directora del Programa de Planificación Física de la JP, Leslie Rosado.

“Nos encontramos en el proceso de lo que es la adopción de la zona histórica de Yauco. Para la Junta de Planificación, lo que es el patrimonio histórico edificado es de gran importancia, la conservación de ese patrimonio. Así que, por eso, hemos dado agilidad a este proceso, hemos puesto los recursos necesarios para que se diera”, concordó el presidente de la JP, Julio Lassús Ruiz.

El alcalde Ángel Luis Torres Ortiz aseguró estar consciente de la rica historia de su pueblo. Conservarla tomó más relevancia luego del paso del huracán María en el 2017 y los sismos del 2020, que seriamente afectaron los edificios históricos, además de que su protección está establecida en el Plan Territorial de Yauco del 2016.

“Vimos la importancia de la zona histórica (y) entendimos que era el momento ideal, después de haber pasado por muchos desastres”, rememoró Torres Ortiz.

“Como yaucano, este es nuestro orgullo, nuestras raíces, nuestra historia. Lo que aquí quede plasmado en la historia va a seguir de generación en generación y hará a Yauco uno de los lugares más atractivos para visitar”, agregó.

Centro de Arte Alejandro Franceschi. ( Jorge A Ramirez Portela )

Con el apoyo de la organización sin fines de lucro Amigos de Yauco Patrimonial y emulando organizaciones similares estadounidenses, el alcalde contrató al asesor Luis Elí Torres Monsegur para redactar un proyecto de ley que denominara y designara el casco urbano de Yauco como zona histórica. Tras presentárselo a la senadora Marially González Huertas, ella lo radicó en el 2021 y, luego, se convirtió en la Ley Número 46-2022, o la Ley de la Zona Histórica de Yauco, en junio de 2022.

“El fin de este proyecto, realmente… era dar a valer estas estructuras, estos edificios históricos que (en) Yauco hay muchísimos. Yauco es rico en historia. El que conoce la historia de Puerto Rico no puede evadir la historia de Yauco. Para nosotros y para mí, como yaucano, es bien importante que se defienda esa arquitectura, esos edificios que se conserven históricamente y que, en vez de sufrir cualquier tipo de cambio o daño, al contrario, preservar la cultura, preservar nuestra historia, nuestra identidad. Es algo que nos va a distinguir y a (hacer) crecer como pueblo”, comentó.

Luego de la aprobación de la ley, un grupo de “héroes” de la JP y el ICP efectuaron vistas oculares y, así, identificaron las 222 estructuras históricas en un área de 304,886.21 metros² (77.571387 cuerdas), que se extiende en los barrios Pueblo, Almacigo Bajo y Susúa Baja. Además de las 222, otras 276 estructuras fueron determinadas no elegibles, pero por su cercanía a la zona histórica y edificios elegibles, tendrán que regirse también a ciertos criterios de remodelación o construcción, para así mantener la coherencia de la estética visual en la zona urbana.

En adición de servir como un legado para las futuras generaciones, la zona histórica y su eventual rehabilitación, servirá como un imán turístico, proyectó Torres Ortiz.

“Es regresar a nuestras raíces y reservarla. Este aliciente de tener ya las unidades de vivienda identificada como zonas históricas, pues sin duda va a abonar a que los guías turísticos los lleven a diversas áreas que son declaradas históricas”, dijo el alcalde.

Ahora a rehabilitar

La delimitación de la zona histórica ahora facilita la rehabilitación y restauración de estos edificios, algunos seriamente afectados por las recientes emergencias naturales. Por otro lado, algunos de estos edificios, por su caracterización, podrían ser elegibles para otros fondos federales específicos para la conservación histórica.

“Eso es un logro grande. La mayoría de estas estructuras sufrieron daños con María, pero se acabaron de dañar con el terremoto. El terremoto las afectó grandemente, estas estructuras, especialmente los museos”, reiteró el director ejecutivo de la Oficina de Fondos Federales y Proyectos Especiales del municipio, el ingeniero Luis Martínez Cuello.

Para esta rehabilitación, se utilizarán los $9 millones asignados al municipio mediante el Programa City-Revitalization de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés) y fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que ascienden a varios millones, según el proyecto. Sin embargo, toda reparación se hará bajo la supervisión de la JP y el ICP.

“Se regula desde lo que es la fachada (hasta) los colores”, detalló Lassús Ruiz. “La Junta de Planificación aporta a ese proceso de reconstrucción que se está dando aquí en Yauco para que esas estructuras, todas y cada una de ellas, que se están designando como sitios históricos y la zona completa, cuando se haga el proceso de construcción… se dé de acuerdo a los parámetros y los códigos de la reconstrucción histórica, que es lo más importante; que podamos conservar ese valor arquitectónico que tiene el municipio de Yauco”, puntualizó.

Además de custodiar su valor cultural, los edificios dentro de la zona histórica estarán sujetos a una mayor rigurosidad a la hora de demolerlos, para evitar destrucciones inescrupulosas.

Una estructura que está en la ahora delimitada zona fue demolida el 17 de enero de 2022. Este era un edificio comercial de dos niveles localizado en la calle Barbosa, Esq. Comercio #20, que ubicaba frente a la Plaza de Recreo Fernando de Pacheco y Matos.

Su derribamiento se dio con el endoso del municipio, pues los terremotos del 2020 provocaron daños al 60% de la estructura y, por eso, representaba “un peligro para la salud y seguridad de la ciudadanía”. Sin embargo, la JP investiga la querella, que está en el proceso administrativo.

¿Cómo se designa zona histórica?

El JP y ICP son las agencias que determinan áreas que pudiesen considerarse como zonas históricas, dependiendo en la cantidad de estructuras con valor histórico, artístico, cultural o ambiental que contribuyen al patrimonio edificado y urbanístico, conforme a lo que dicten las leyes Número 374 del 14 de mayo de 1949 (Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico, según enmendada) y Núm. 3 del 2 de marzo de 1951 (Ley para Determinar Edificios o Estructuras con Valor Histórico o Artístico). Para iniciar el proceso, el ICP tendría que recomendar el área o se tendría que radicar una ley, como fue el caso de Yauco.

“Habría que hacer el estudio y, entonces, el Instituto tiene que recomendar la adopción o mediante una ley...(como) lo que sucedió en Yauco. Entonces, la ley le ordena al Instituto a someter esa petición a la Junta. La Junta como ‘motus propio’ no puede”, explicó Rosado.

9 Fotos Con más de doscientos edificios y áreas antiguas, este municipio ostenta ahora la undécima zona histórica de la toda la Isla

Una zona histórica será proclamada de esta manera si cumple con, al menos, un criterio de elegibilidad de 10 de la Regla 10.1.7 del Reglamento Conjunto-2020. Acorde a Rosado, lo delimitado en el casco urbano de Yauco cumple con ocho de 10 criterios, pues está asociado con acontecimientos que hayan contribuido significativamente a los patrones generales de nuestra historia y con las vidas de personas significativas de nuestro pasado. También, representa las características distintivas de un tipo, periodo o método de construcción, la obra de un maestro, que posea gran valor artísticos o artesanales, represente una entidad significativa y distintiva o que constituya un espacio urbano de especial relevancia, belleza o significado.

Asimismo, tiene el potencial de revelar información importante sobre la prehistoria o la historia; existen propiedades religiosas cuya importancia principal se deriva de sus méritos arquitectónicos, artísticos o históricos; existe un lugar o tumba de un personaje histórico de importancia excepcional; incluye un cementerio cuyo significado principal deriva de las tumbas de personas de importancia características distintivas de diseño o por su asociación con eventos históricos; y existen edificios reconstruidos que pueden ser catalogados como elegible, ya que la reconstrucción se ha llevado a cabo con precisión, en un ambiente apropiado y presentada como parte de un plan maestro de restauración.

Antes de la delimitación de la zona histórica, solo 10 edificios figuran en el Registro Oficial de Sitios y Zonas Históricas. Estos son: el Antiguo Edificio Lluveras, Teatro Ideal, Casa Franceschi Antongiorgi, Casa Muñoz, Casa Césari, Chalet Amill, Residencia González Vivaldi, Logia Masónica, Casa Agostini y Escuela de la Comunidad Santiago Negroni.

“Teníamos una idea de que era sustancialmente mayor al número de 10, que podría fluctuar entre casi 100, pero que fueran 222, pues me sorprendió, porque no pensábamos que iban a ser tantas. No obstante, la Junta de Planificación se ha dedicado a hacer todo el inventario de todas las unidades de vivienda en el casco urbano, tanto comerciales como de personas que residen en las mismas que sean declaradas en la zona histórica y, teniendo esa ficha de cada una de sus estructuras con todo lo que representa le añade un valor arquitectónico invaluable y estamos muy contentos que sean 222″”, celebró el alcalde al afirmar que entiende que esta cantidad hace que Yauco esté en una posición favorable de ser el pueblo con la mayor cantidad de edificios históricos a nivel Isla.

Para delimitar el área en Yauco, no se requirió la inyección de fondos externos o adicionales a la JP, subrayó Rosado.

Es muy probable que en Puerto Rico existan muchos más lugares que se podrían caracterizar como zonas históricas. Empero, es necesario que se propulse la investigación y las acciones correspondientes para su identificación.