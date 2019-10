Defensa de matricida reitera irregularidades durante su confesión Por Maribel Hernández Pérez 10/07/2019 |06:37 p.m.

La defensa del adolescente Francisco Xavier Torres Mojica, de 16 años, planteó irregularidades durante el arresto, entrevistas y las admisiones que hizo su cliente sobre el crimen de su progenitora, Jeanette Mojica Rivera, de 34 años, durante la continuación de la vista preliminar que se lleva a cabo en la sala de la jueza Arlene de la Matta Meléndez, del Tribunal de Carolina.

En horas de la tarde, la licenciada Laura Coss Guzmán anunció en sala que no contrainterrogaría al agente Héctor M. Quiñones Pizarro, adscrito a la División de Homicidios de Carolina y quien tomó la confesión de menor, mientras se encontraba acompañado por, Rafael A. Mojica Rupert, primo de la víctima y quien le suplió capacidad al menor al momento de hacer la supuesta confesión de los hechos.

La abogada argumentó que luego de que los fiscales radicaran una moción el viernes pasado en la que indicaban que el testimonio de Mojica Rupert podría constituir evidencia exculpatoria para el imputado y ante la negativa de revelar en qué consistían sus alegaciones, ella no podía entrevistar al agente.

Según los fiscales, el testigo que no estuvo disponible durante la vista del 11 de septiembre ni fue localizado posteriormente, acudió a la fiscalía fuera de horas laborables y ellos accedieron a entrevistarlo. Del contenido del encuentro, no se divulgaron detalles ya que no tomaron notas de la entrevista.

Por su parte, la abogada planteó que tenían la obligación de preservar y perpetuar esa información o se podía dar paso a la desestimación del caso.

La jueza cuestionó la actitud del ministerio público e instruyó a la abogada a que entrevistara a Mojica Rupert al respecto durante su turno, pero Coss Guzmán accedió a hablar con él antes de iniciar el interrogatorio del agente que interrogó al menor por entender que podría aportar prueba exculpatoria para su defendido.

“Llama la atención que se radique una moción, sin embargo, no la puedan verbalizar”, expresó la jueza.

Durante el interrogatorio de la fiscal Yanira Colón García, en numerosas ocasiones Mojica Rupert, de 36 años, indicó que no recordaba detalles sobre la confesión del menor, esquivaba las preguntas, en ocasiones se notaba lloroso y en otras molesto.

Testificó que mientras se encontraba en la comandancia de área de Carolina esperando que su primo segundo se entregara, lo vio llegar escoltado por varios agentes que lo llevaron hasta una oficina donde estuvo con ellos entre 20 a 30 minutos y luego lo montaron en una guagua y se fueron.

Dijo que se le acercó el inspector Carlos Nazario, director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Carolina, quien le reveló que “él (Francisco Xavier) la mató” y le explicó a él y la hermana de la fallecida que habían salido a buscar su cuerpo. Así que lo tenían que entrevistar e insistió en que tenía que acompañarlo. Aclaró que no fue amenazado.

“Insistió hasta que pasamos a una sala había dos policías que tenían que entrevistarlo delante de mí”, respondió Mojica Rupert, quien dijo que intentó explicarles sin éxito a los agentes que no tenía autoridad para representar al menor.

La fiscal Yanira Colón García durante parte de su línea de preguntas repasó la lectura de las Advertencias Miranda para menores las cuales él y el imputado firmaron e iniciaron.

En varias ocasiones indicó que, aunque firmó el documento no lo leyó y que apenas recordaba detalles de lo sucedido porque tanto el menor como él estaban llorando en ese momento.

Solamente se interrumpió en una ocasión el cuestionario cuando el adolescente pidió ir al baño y él junto a un agente lo acompañaron. Cuando salieron, narró que “se me tiró encima y me abrazó”. En ese momento el jovencito en sala se mostró lloroso como si rememorara ese momento.

La abogada de defensa, por su parte, intervino para indicarle a la jueza que el familiar no tenía capacidad ni mental ni emocional para representar al menor e indicó que parecía que también existía un conflicto de intereses.

Además, cuestionó nuevamente por qué no se le asignó un defensor judicial y el hecho de que no estuviese acompañado por nadie mientras estuvo en una oficina con los agentes, cuando fue trasladado a señalar el lugar donde estaba el cuerpo de su madre, ni durante el trayecto de nuevo a la comandancia.

“Por qué él iba solo con los policías, por qué se entregó si no había una orden de arresto… una vez se inicia un proceso investigativo estuvo solo”, apuntó la abogada.

Narró que cuando se le leyeron las advertencias mientras el jovencito estaba con la cabeza sobre la mesa, escuchó que tenía derecho a un abogado y lo cuestionó, pero el agente Quiñones Pizarro lo tocó por el brazo y le dijo que en este momento no.

“Yo estaba llorando en todo momento, sin control”, se justificó cuando la fiscal le preguntó por qué no hizo nada para detener la entrevista o procurar por un abogado.

El fiscal Omar Barroso defendió su postura al insistir en que se cumplieron con todos los requisitos de la jurisprudencia.

El testigo no pudo precisar datos sobre las admisiones e intentó minimizar lo sucedido al expresar que “parece que hubo un forcejeo o algo. Parece que se cayó o la empujó no recuerdo bien”. Tampoco escuchó que luego de verla tendida en el piso del baño tras golpearse con el inodoro fue a la cocina y buscó un cuchillo de cocina con el que la apuñaló en seis ocasiones.

En varias ocasiones la fiscal se refirió a Mojica Rupert como un testigo hostil porque no respondía sus preguntas. Esa determinación todavía la jueza no la ha tomado.

“Nosotros entendemos que no se le violaron los derechos para nada, la policía realizó una investigación como se supone que lo hiciera, obviamente esta es una investigación que surgió en caliente…”, señaló el fiscal Barroso.

De su lado, la fiscal Colón planteó que al día de hoy el familiar sigue velando por los mejores intereses del menor de acuerdo con la manera en la que testificó.

No quiso abundar si la defensa tuvo oportunidad de prepararlo previo a declarar, ya que el ministerio público lo había entrevistado antes, pero insistieron en que corroboró el testimonio del agente Quiñones Pizarro.

La vista preliminar continúa mañana a las 10:00 a.m. con el contrainterrogatorio a Mojica Rupert.