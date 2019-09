Estable guardia penal agredido por confinado en Guayama Por Sandra Torres Guzmán / Para Primera Hora 09/01/2019 |09:11 p.m.

Un guardia penal que labora en la institución Guayama 500 resultó con varias heridas propinadas por un recluso que se alega es boxeador, durante una intervención realizada en la madrugada del domingo.

La información fue divulgada por un grupo de oficiales correccionales en la plataforma social WhatsApp, quienes identificaron al perjudicado como Joel Rivera, el cual fue trasladado al Hospital Menonita en ese pueblo tras recibir golpes “en la mandíbula, cuello, oído, pecho y antebrazo con mordeduras de cuidado”.

Esto luego de intervenir con el confinado quien presuntamente tenía un celular.

De acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el oficial perjudicado se encuentra estable.

“Se reportó un incidente en el área de la institución, el oficial controló la situación de lo que estaba sucediendo. Había una sospecha de utilización de un equipo no autorizado, el incidente fue controlado de inmediato”, expuso Héctor Pérez Cintrón, director de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del DCR.

“Básicamente como es el protocolo, una vez surge el incidente y se controla, se procede tanto para la parte del confinado como la parte del oficial que se pasa a hacer cualquier verificación de que no tengan ningún daño. Dentro de todo, el oficial fue chequeado, no tiene ningún tipo de daño mayor y ya está en la institución”, agregó Pérez Cintrón.

El director de Prensa y Comunicaciones del DCR no pudo precisar detalles sobre el confinado envuelto en el incidente.

“Lo que tenemos es que la situación se debió a sospecha de estar utilizando un artefacto de comunicación, un celular, y por eso fue que se hizo la intervención con los que estaban en esa área del módulo”, sostuvo.

Según fuentes de la cárcel de Guayama, durante las pasadas semanas se ha elevado la cantidad de material ilícito que ocupan los oficiales de esa institución en distintas intervenciones.

“Están sin control. Entra demasiado contrabando”, dijo el confidente.

“Lo que te puedo decir es que nosotros hacemos nuestro trabajo, en todo tiempo vamos a estar prestando vigilancia y cualquier material no autorizado se va a ocupar. Si en efecto es material no autorizado, se ocupa y se procesa tal como dice el reglamento del Departamento de Corrección”, respondió Pérez Cintrón.

De otra parte, el director de Prensa del DCR, aclaró que el alegado abuso sexual registrado en el Complejo Penitenciario Las Cucharas de Ponce “no fue ningún incidente con un oficial correccional”.

“De hecho, ningún oficial fue agredido sexualmente en la institución, nada más lejos de la realidad. Eso fue un incidente que se está investigando en este momento, pero no tiene que ver en ninguna de las formas con ningún oficial correccional”, resaltó.

La agencia insistió en que no dará más detalles del incidente ya que hay pendiente una investigación al respecto. No obstante, un informe de novedades de la Policía identifica a un confinado como la víctima de agresión sexual por parte de otros reclusos. Según el informe, el afectado, cuya identidad no se reveló, caminaba por el módulo J de la mencionada Institución cuando tres confinados lo llaman, lo meten a una celda, y entre estos cometen el alegado acto. Posteriormente, el afectado fue transportado al área médica para recibir asistencia. Los hechos ocurrieron el 30 de agosto.