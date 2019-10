Jefa de Ciencias Forenses asegura que han acelerado las autopsias

La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), María Conte Miller reclamó hoy una reducción en el número de autopsias en la agencia, aunque reconoció que todavía hay cadáveres almacenados en vagones.

Dijo que de unas 101 autopsias que había pendiente la semana pasada la cifra se ha reducido a 73, para una disminución de 28 casos.

“Espero que en un mes podamos actualizar el cúmulo de casos que tenemos de manera tal que podamos empezar a entregar los cadáveres a los familiares en dos o tres días laborables. Ahora mismo la entrega se tarda como dos a tres semanas”, sostuvo la patóloga, quien fue confirmada ayer por unanimidad en el Senado como nueva jefa del NCF.

-¿Los vagones en Ciencias Forenses quedarán atrás?, le preguntó Primera Hora luego que participó en una vista pública en la Cámara de Representantes.

-“Los vagones quedarán (atrás). Todavía hay casos en vagones, pero espero en un mes que no haya ningún caso en vagones”, dijo la patóloga. No pudo precisar, de momento, la cantidad de cuerpos que están almacenados en vagones por falta de cupo en las neveras del Negociado. Éstas, dijo que tienen espacio para almacenar unos 300 cuerpos.

“El vagón no lo voy a usar a menos que sea una situación de emergencia. Estaban cuando yo llegué, todavía había”, sostuvo.

Dijo que el inventario normal de cadáveres en una agencia como el NCF no debe ser de más de 80 a 90 cuerpos. “Ahora mismo el inventario sobrepasa por mucho eso. Para operar normalmente ese es el número, es como un estándar. Si nos pasamos de ahí, sabemos que estamos en problemas”, explicó Conte Miller. Añadió que ahora “creo que se está operando con el triple de ese inventario”.

Además de los cadáveres identificados listos para autopsia, el NCF es custodio de cadáveres sin identificar.

La comisionada indicó que ayer lunes un equipo de peritos forenses comenzó a trabajar con los casos de los cinco hombres y una mujer asesinados en la masacre del residencial Ernesto Ramos Antonini.

“Esos casos requieren de un trabajo difícil y laborioso. Hay que tomar radiografías al cadáver primero y hay que hacer una serie de pruebas que requieren de un trabajo continuo por parte de los patólogos de más de dos a tres días, pero ya están trabajando”, abundó.

Dijo que espera que este domingo, el equipo forense haya completado las autopsias de estos seis cuerpos.

Sobre los cerca de tres mil rape kits acumulados sin analizar en el NCF desde hace varios años, Conte Miller dijo que “ya hay resuelta la contratación” para que se analicen los primeros 750. “Tenemos que hacer un contrato para analizar unos mil adicionales y me toca hacer un plan interno para que según vayan llegando los vayamos analizando y no se nos acumulen”, sostuvo.

“Lo que entiendo que puedo regularizar en un relativo corto tiempo es la entrega de los cadáveres, luego de eso tengo que enfocarme en regularizar otras situaciones que van a tomar más tiempo”, agregó.

En torno a la falta de personal, indicó que este año espera reclutar dos patólogos. “Tenemos el presupuesto tenemos las plazas creadas, es cuestión de ir a los foros adecuados para ofrecerles la posición y poderlos reclutar”, dijo.

Precisó que actualmente el NCF tiene 10 patólogos realizando las autopsias e incluso ella está practicando autopsias para reducir los cadáveres en espera. Agregó que también cuentan con dos médicos que trabajan en casos, pero no autopsias.

“Estoy haciendo autopsias y voy a seguir haciendo”, expresó Conty Miller, quien además dijo que por la fuga de profesionales reclutarán otros especialistas forenses. “Tenemos que reclutar de todas las áreas científica”, indicó.

Como patóloga III dijo que devenga un salario de $210 mil anuales, además de un diferencial por trabajo administrativo, cuyo monto no pudo precisar. “No tengo el número exacto porque eso no se ha concretado”, sostuvo la patóloga, quien había dirigido la agencia en el cuatrienio de 2012 cuando no era un negociado adscrito al Departamento de Seguridad Pública.