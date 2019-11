Jueza se reserva fallo en demanda del PPD contra Narden Jaime Espinosa

Humacao.- La jueza superior María Ubarri Baragaño se reservó hoy el fallo en el recurso extraordinario que instó el Partido Popular Democrático (PPD) para sacar de la papeleta de la primaria del domingo en este municipio al exlegislador Narden Jaime Espinosa.

“Voy a resolver por escrito lo antes posible dada la cercanía del evento electoral. Se notificará oportunamente”, decretó la jueza a eso de las 5:00 de la tarde, luego de escuchar durante todo el día los argumentos de las partes en una vista evidenciaría en el Tribunal de Primera Instancia de Humacao.

El PPD alega en la demanda, al amparo del Código Electoral y el reglamento de la colectividad, que Jaime Espinosa ocultó información y no informó que era investigado por la Oficina del Contralor Electoral al momento de someter sus documentos para ser certificado el pasado 7 de octubre como aspirante en la primaria en la que se escoge el candidato de la Pava a la Alcaldía de Humacao para las elecciones generales del 2020.

En la primaria del domingo 10 de noviembre, Jaime Espinosa se disputa la silla, que dejó vacante el fenecido alcalde Marcelo Trujillo Panisse con el alcalde interino, Luis Raúl Sánchez Hernández, la legisladora municipal, Zayra Delgado Almodóvar y la comerciante, Julie Acosta Ortiz.

Los abogados del PPD, Gerardo Antonio “Toñito” Cruz y Jorge Martínez Luciano sometieron como evidencia el formulario informativo de aspirantes y argumentaron que en el documento que Jaime Espinosa omitió informar que la Oficina del Contralor Electoral había referido al Departamento de Justicia a su comité de campaña. Para autenticar el documento sentaron a declarar al secretario general de la colectividad, José Ariel Nazario.

“Eso de que yo me desvinculo, que el comité es una cosa y yo otra, no. (El Comité) es él”, sostuvo Cruz al refutar los alegatos de Jaime Espinosa de que el referido no fue a él sino a su comité de campaña.

“El señor Jaime Espinosa privó al PPD de hacer ese examen y de calificarlo adecuadamente porque conociendo desde abril que había un referido de su comité lo ocultó y no lo divulgó”, expuso Cruz.

Dijo que “no es asunto del PPD saber si esos hechos se cometieron o no, es un asunto que está referido a Justicia y nuestra preocupación tiene que ver con que el aspirante convertido hoy en candidato tenía la obligación de entregar esa información porque estaba ante la consideración de la comisión calificadora y no lo hizo”.

El abogado de Jaime Espinosa, Ramón Castro rechazó por su parte, que su representado haya omitido la información intencionalmente y planteó que estos casos llegan al tribunal porque el “Partido lo hace mal”.

“El issue es que el Partido lo haga bien y en su empeño por favorecer a algunas facciones, algunas ideas se les olvida que tienen que cumplir con un debido proceso de ley. No puede ser de la vaqueta”, sostuvo Castro, quien fuera de sala dijo que de ser adverso el fallo para Jaime Espinosa acudirá en alzada al Tribunal de Apelaciones.

“El Partido puede poner reglas, si me quité el sombrero me lo tienen que probar en un juego limpio no en un comité que responde al Secretario”, expresó el letrado, quien planteó que al ser citado la semana pasada ante la Comisión Calificadora de Aspirantes del PPD, a Jaime Espinosa no se le dio de debido proceso de ley.

“Nosotros muy bien planteamos que el deber del Secretario era nombrar a un oficial examinador independiente y darle todas las garantías procesales para que se defendiera y no es cierto que él no se defendió ante la Comisión Calificadora”, alegó Castro en respuesta a señalamientos de los abogados del PPD de que le dieron la oportunidad al demandado de dar explicaciones y no compareció.

Jaime Espinosa, quien se mantuvo en la sala judicial junto a un grupo de seguidores dijo que saldrá airoso del pleito. “Vamos a salir por la puerta ancha. Se han planteado todos los puntos y revelan que en la Junta (Comisión Calificadora del PPD) no hicieron su trabajo investigativo. Así que nosotros vamos a salir airosos y vamos a salir ganando esta batalla y la guerra la vamos a terminar el 10 de noviembre”, sostuvo el ex legislador.

“Allí aparece algún referido a Narden Jaime a Justicia, verdad que no”, alegó el aspirante popular, quien no fue responsivo a los argumentos que esgrimieron los abogados del PPD de que el referido a Justicia por su comité de campaña, auditado era él.

¿Qué no lo hace a usted responsable de ese comité”, se le preguntó.

“Lo que pasa es que la ley es bien clara y eso fue referido al tesorero… es que este caso ya fue adjudicado, aquí no hay nada que buscar, ellos quieren insertar una cosa que no hay y quieren imponer un candidato aquí a través de San Juan, una marioneta”, indicó para agregar que irá “hasta el tribunal celestial como uno dice para llevar la verdad y la verdad nos hará libres”.