Protestan por emanaciones en Vega Baja Por Primerahora.com 05/16/2019 |10:16 a.m.

Vecinos y comerciantes de Vega Baja convocaron hoy a una manifestación pacífica para dramatizar el grave problema de pestilencia que llevan sufriendo por los pasados meses a causa de las emanaciones de la empresa de reciclaje Organic Power, localizada en la zona industrial Cabo Caribe de dicho municipio.

Según un comunicado anunciando la protesta, los vecinos comparan las emanaciones con la de un pozo séptico.

“Esta empresa es la entidad responsable de la pestilencia que está afectando adversamente la salud, la educación, el comercio y la calidad de vida de más de 18 comunidades en Vega Baja desde noviembre de 2018”, denunció Odette Meléndez, residente del Reparto La Pradera.

Varios de los vecinos expresaron un aumento dramático en los casos de nauseas, vómitos, alergia en los ojos, nariz, piel y garganta, así como dolores de cabeza y problemas respiratorios, entre otros. “Incluso los comerciantes de la zona, tanto los ambulantes como los fijos tienen a su clientela abandonando sus establecimientos porque no aguantan la peste. Es realmente insoportable”, añadieron Lissette Meléndez y Luz Delia Pagán, residentes de la Comunidad Ojo de Agua.

Los manifestantes aseguraron además que los centros educativos de la zona, al igual que los centros de cuido de niños se están viendo seriamente afectados. “Esto es una extrema pestilencia a pozo séptico. Los residentes de nuestras comunidades se han visto obligados a vivir encerrados en sus hogares, porque la peste afecta su cotidianidad. ¡Ya no soportamos más!”, añadieron Sylvia González y Michael Ramos, de la Urbanización San Vicente.

“Nos resulta incomprensible que la Junta de Calidad Ambiental otorgue prórrogas a Organic Power para que cumpla con los señalamientos evidenciados en los informes JCA-19-21391 del 10 y 24 de enero de 2019, a sabiendas de que dicha empresa se instaló en la Zona Industrial Cabo Caribe sin hacer vistas públicas”, añadió otro de los vecinos. De hecho, ya la Junta de Calidad Ambiental, en su informe JCA-19-21391 del 24 de enero de 2019, calificó la empresa como “Violador Ambiental de Alta Prioridad”, según las leyes de protección ambiental vigentes a nivel federal y estatal.

Por su parte, el alcalde Marcos Cruz Molina se solidarizó con los vecinos y comerciantes y detalló las gestiones hechas con la Junta de Calidad Ambiental para que actúe conforme a la Ley. “La administración municipal de Vega Baja fomenta firmemente la creación de empleos, el desarrollo económico y la creación de nuevas fuentes de energía, sin embargo esto no puede ir en contra en detrimento de la salud y calidad de vida de las comunidades afectadas por los olores objetables. Por tal razón ya le solicitamos por escrito a la División legal de la JCA para que actúe conforme a derecho”. Cruz Molina informó además que la querella es la JCA-19-21391.

Los vecinos presentaron a la prensa los resultados de un censo para conocer la magnitud del problema y se han registrado las emanaciones en múltiples comunidades, destacándose la Comunidad Ojo de Agua, Reparto la Pradera, los Sectores Guarico, Los Naranjos y la comunidad Brisas de Tortuguero, urbanización Ciudad Real, Colinas del Marqués, Jardines de Vega Baja, Las Flores, Montecarlo, San Vicente, Villa Real, Villa Mar en la Playa Puerto Nuevo , así como en la zona urbana de Vega Baja, constatado por ciudadanos y comerciantes.

La empresa reacciona

Por su parte, la compañía envió una reacción en forma de comunicado de prensa, en la que aseguran que el tema de las emanaciones solo son incidentes asilados y que están abiertos al diálogo.

A continuación, el comunicado de la empresa íntegro:

"La operación de Organic Power ha sido parte de la comunidad de Vega Baja por los últimos cuatro años. Somos una compañía netamente puertorriqueña. Este es un proyecto que nació aquí, con inversionistas y gerencia local. Aportamos con la creación de empleos directos e indirectos, así como fomentamos el movimiento económico en el Municipio de Vega Baja y pueblos limítrofes. De igual forma, somos una industria creada para atender uno de los problemas ambientales más críticos de Puerto Rico.

Organic Power atiende dos de los asuntos más importantes que enfrenta nuestra sociedad puertorriqueña: la crisis para el manejo de los desperdicios sólidos en los vertederos y la necesidad de un sistema de producción de electricidad más estable y limpio. Hacemos esto reciclando desperdicios orgánicos que provienen de la industria de alimentos, convirtiéndolos en energía renovable limpia a través de un proceso biológico seguro para el ambiente.

Organic Power evita que más de 100 mil toneladas de residuos de alimentos lleguen a los vertederos de Puerto Rico cada año. Además, impulsamos la industria agrícola al convertir esta materia descartada en alimento para animales y en fertilizantes orgánicos. Nuestros clientes del Parque Industrial Cabo Caribe han añadido trabajos y expandido operaciones gracias al suplido de energía eléctrica más económica y limpia.

En enero de 2019, nuestros procesos biológicos experimentaron un disloque causado por el procesamiento de desechos de alimentos. Esto causó la emanación de ciertos olores que pudieron llegar a la comunidad. No obstante, la compañía actuó rápidamente para contener y atender la situación efectivamente. Hemos implementado cambios operacionales para evitar que la situación se repita. Desde entonces, no hemos tenido incidentes asociados más allá de eventos aislados no perceptibles, pero esta no es la norma.

Queremos enfatizar que Organic Power no procesa materiales peligrosos y no ha tenido incidentes que constituyan una violación a la reglamentación ambiental o que afecten la salud humana. Nuestras operaciones cumplen con los estándares más altos a nivel local y federal. La Junta de Calidad Ambiental y del Departamento de Asuntos Ambientales del Municipio de Vega Baja han inspeccionado nuestra instalación recientemente y no han encontrado ningún tipo de anomalía. Los reclamos de algunas personas de la comunidad de que se han generado olores en nuestra instalación que han causado condiciones adversas de salud son simplemente falsas y carentes de fundamentos clínicos o científicos.

Nuestro compromiso con la comunidad vegabajeña nos ha movido a estar abiertos al diálogo. En marzo nos reunimos con líderes de la comunidad para escuchar sus reclamos. Dos semanas después, para seguir este proceso, citamos a los vecinos para comunicarles las gestiones que hemos realizado en la planta e invitarles a un recorrido, pero ellos declinaron la invitación. Continuamos en la mejor disposición de sostener futuras reuniones para conversar, orientarlos sobre nuestras operaciones y desarrollar una relación de colaboración en un ambiente de cordialidad. También nos hemos comunicado con otros sectores de la comunidad que han reconocido el mejoramiento de nuestras operaciones.

La mayor parte de nuestros empleados y sus familias viven en esta comunidad. Esta es una de las razones por la que nuestra compañía provee un ambiente sano y seguro dentro y fuera de nuestras instalaciones. Organic Power y sus empleados están comprometidos con el ambiente, con el mejoramiento continuo de nuestras operaciones y con los intereses de la comunidad.

Nuestro compromiso siempre será continuar trabajando en beneficio de la ciudadanía y sobre todo en alianza con la comunidad. Uno de los objetivos de la compañía es servir a la comunidad en momentos de emergencia, tal y cual hicimos después del paso del huracán María, proporcionando electricidad, agua y alimentos".