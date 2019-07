Raulie Maldonado acude hoy a su cita con la Policía

El hijo del destituido secretario de Hacienda, Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, acudirá a las 10:00 a.m. de hoy, lunes, al Negociado de Licencia de Armas del Negociado de la Policía, tras ser citado por supuestamente realizar “expresiones agresivas” en contra del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, informó a Primera Hora su abogada, Mayra López Mulero.

“Asumo que tendrá relación a la divulgación de la información relativa a mi cliente y a la activación de un protocolo basado en el criterio subjetivo del comisionado”, Henry Escalera, denunció la letrada.

Dijo que, durante su comparecencia, solicitará a la Policía “el protocolo que están aplicando y copia en el que se sostiene la investigación pacífica que señala el comisionado a base de su diagnóstico como psiquiatra evaluando la conducta emocional de Raulie”.





También requerirá el resumé de Escalera. Afirmó que busca conocer en qué universidad este estudió siquiatría.

“Quiero acceso a su curriculum vitae para analizar sus credenciales como psiquiatra y que le aplique ese mismo protocolo a Anthony Maceira cuando habló de volar cabezas de todo funcionario que se desvíe a la consigna de Fortaleza, que es primero la lealtad al gobernador y a quien se aparte de esa lealtad le volamos la cabeza”, precisó López Mulero.

El viernes pasado trascendió que Maldonado Nieves tiene licencia para poseer 16 armas de fuego, hecho que le preocupó al comisionado de la Policía.

“El pasado lunes, Raúl Maldonado, hijo, realizó una serie de expresiones agresivas a través de las redes sociales contra el Gobernador de Puerto Rico. Al día siguiente, hizo declaraciones en varios medios de comunicación denotando una actitud que pudiera proyectar inestabilidad, incluyendo expresiones dirigidas directamente a la figura del gobernador. Ante este escenario el Negociado de la Policía tiene el deber de seguir el protocolo establecido por seguridad", informó Escalera declaraciones escritas.

Estas expresiones las realizó luego de que Maldonado Nieves revelara que agentes de la Policía habían acudido a su hogar y le habían dejado una citación para el pasado miércoles. En esa ocasión no asistió, por lo que se le ha vuelto a citar para hoy.

Las alegadas expresiones agresivas que realizó Maldonado Nieves estaban contenidas en varios mensajes publicados en Facebook en las que llamó a Rosselló Nevares “corrupto” y dijo ser testigo de una serie de irregularidades que se habían cometido en su administración.

Uno de sus mensajes de Maldonado Nieves establecía lo siguiente: “Aclarando lo que dije ayer. Estuve en una reunión, que no había razón para yo estar. Estaba con mi viejo luego de hacer ejercicios, que era el único tiempo que compartía con él. Estaba sentado al frente de la oficina del gobernador. El viejo entra, pero el corrupto también me invitó. En esa, que honestamente me sorprendió su brutalidad, entro. Veo al presidente de BDO. Escuché el reporte real de cómo Unidos por Puerto Rico hicieron las cosas mal. No que no trataron de hacer las cosas bien sin pensar en noticias. Cómo pararon la distribución de vagones para hacer la noticia. No me creen, polígrafo con el que me niegue con lo que digo”.

Maldonado Nieves es hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado. Este fue destituido por el gobernador por indicar públicamente que en la agencia existía una "mafia institucional" y que funcionarios de "alto nivel" habían intentado extorsionarlo.