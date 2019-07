Rayos matan a 20 personas en India Por The Associated Press 07/24/2019 |05:40 a.m.

Los rayos mataron a otras 33 personas el pasado domingo en el estado norteño de Uttar Pradesh. (archivo)

Autoridades informan que desde junio han muerto cerca de 100 personas.

PATNA, India. Al menos 20 personas más murieron el martes por rayos en India, según dijeron las autoridades, mientras las tormentas eléctricas y aguaceros siguen castigando el este del país.

Los nuevos fallecimientos, anunciados por el funcionario de Gestión de Desastres Amod Kumar Sharan, elevan a más 100 los muertos por rayos e inundaciones en el estado de Bihar desde que comenzó la temporada del monzón en junio. Los rayos mataron a otras 33 personas el pasado domingo en el estado norteño de Uttar Pradesh. Eran en su mayoría campesinos que trabajaban en el campo. Millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones y han visto sus casas y cosechas devastadas por las aguas en los estados de Bihar y Assam, los más afectados. Las lluvias del monzón, que golpean el sur de Asia entre junio y septiembre, son cruciales para las cosechas plantadas durante la temporada.