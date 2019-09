Tempo se encuentra en buen estado de salud tras accidente Por Rosalina Marrero-Rodríguez 09/18/2019 |07:26 a.m.

El intérprete urbano Tempo se encuentra en buena estado tras sufrir un accidente en la madrugada de este miércoles.

El abogado Edwin Prado indicó que su representado está en reposo luego de sufrir las “contusiones normales” de un accidente automovilístico, que en este caso ocurrió en la avenida Garrido en Caguas. En un pastizal en la zona se encontró abandonada la guagua del rapero. Es un vehículo modelo Range Rover, color negro.





“Tuvo un accidente, se le cayó el celular, ubicando el celular perdió el control y tuvo un accidente”, detalló el licenciado por vía telefónica. “Él está bien, está reposando, porque está aturdido”, agregó en referencia al estado que presuntamente le provocaron los medicamentos.

David Sánchez Badillo, nombre verdadero del intérprete, sufrió golpes en clavícula y cuello, “pero no puedo hablar más de su condición médica”, dijo el abogado.

Prado no precisó dónde se encuentra el exponente para permitirle que pueda reposar en tranquilidad.

Dijo que no se informó a la Policía porque el choque “aparentemente” fue contra un objeto fijo. “Él no tuvo accidente con ninguna persona, por eso no hay querella en cuanto a eso... En ese momento lo más importante era su salud y no el vehículo”, agregó.

En el vehículo se encontraron pertenencias de Tempo, que facilitaron la identificación de la propiedad.

Tempo cumple una probatoria federal por narcotráfico.