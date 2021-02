Los mensajes de angustia de personas que se identifican como familiares de menores desaparecidos, desesperados por dar con su paradero, abundan en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de que no todos radican querellas en el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), una vez que allí toman conocimiento, estos casos se investigan para determinar si las alegaciones son ciertas o si hay intenciones ocultas detrás de tales publicaciones.

En la actualidad se busca a cuatro menores desaparecidos entre las edades de 15 a 18 años, tres de ellos varones de Vega Baja y una adolescente del área metropolitana, de un total de 16 querellas que se desglosan en 10 varones y seis féminas reportadas en lo que va del 2021.

La razón por la que estos casos no se difunden a través de los medios de comunicación es que sus familiares o custodios no han autorizado por escrito al NPPR a que se prepare una requisitoria a esos fines, confirmó el teniente Julio De Jesús, adscrito a la comisaría auxiliar de Investigaciones Criminales.

Durante el año pasado, se reportaron 325 menores desaparecidos, de los cuales aún faltan por localizar a diez varones y siete féminas para un total de 17, todos con edades que fluctúan entre 14 a 18 años, que sumados a los cuatro de lo que va del 2021 ascienden a 21.

Las querellas de los varones fueron registradas en Aguadilla (1), Vega Baja (7), San Juan (3), Mayagüez (1), Arecibo (1) y Ponce (1). Mientras que las menores que no han sido localizadas son de Fajardo (1), San Juan (1), Ponce (3), Caguas (1) y Vega Baja (1).

“Ha habido algunos casos que los familiares a través de las redes sociales lo publican. En esos casos en particular hemos estado haciendo la búsqueda, no han sido reportados a la Policía, no obstante, hemos tratado de dar con el menor a pesar de que no tenemos la querella formalizada para entrevistar al menor y entrevistar a los familiares. Al momento, en dos casos particulares que tenemos, no hemos podido contactar a la familia o a los menores”, subrayó De Jesús.

Mientas concluyen estas investigaciones, las publicaciones exponen a los menores al escarnio en las redes sociales por comentarios que los desacreditan y son carentes de empatía.

El NPPR considera un menor de edad a aquella persona de 21 años o menos.

El teniente observó que cuando éstos se evaden de los hogares de custodia del Departamento de la Familia hay una mayor probabilidad de reincidencia y en algunos casos su evasión no implica que no se sepa de su paradero.

“No todo es por rebeldía, hay veces que estos menores informan que la conducta del lugar no les gusta. Hay quienes tienen trastornos. Hay casos en los que no es por maltrato a un menor, por eso es por lo que todos los casos hay que tratarlos uno a uno para ver qué fue lo que lo provocó”, puntualizó el teniente De Jesús.

Si contra el menor existe una orden de aprehensión, el caso es referido a la División de Ayuda Juvenil; de no ser así, el cuartel correspondiente lo envía a la División de Homicidios del área policíaca designada para que la pesquisa siga su curso. No existe un estimado de tiempo para el referido, el cual puede fluctuar desde horas hasta días.

De Jesús aclaró que los casos no se archivan una vez son localizados, porque si se determina que se trata de un caso de maltrato de menores, trata humana o delitos sexuales, entre otros posibles delitos, las pesquisas se refieren. Solo que por tratarse de menores de edad no se divulgan mayores detalles de los hallazgos del investigador.

Debido a que el año apenas comienza, no se puede establecer si los casos que se investigan guardan los mismos perfiles de los que recibieron el año pasado ni tampoco están disponibles todavía las cifras comparativas.

El año pasado, en vistas públicas, el Departamento de la Familia dio a conocer que 21 de los 59 menores evadidos bajo la custodia de la agencia son menores de 18 años. El desglose fue de 8 niñas y 13 niños entre los menores de 18 años, y el resto figuran entre las edades de 19 a 21 años.

La mayoría de los casos de menores desaparecidos se concentran en las regiones de Carolina (15), San Juan (15) y Bayamón (12).

Este medio solicitó la cifra actualizada al DF, pero al cierre de esta edición no fue provista.

El chef Iván Clemente, quien dirige El Comedor de la Kennedy, entidad sin fines de lucro que distribuye alimentos entre menores de edad y adultos mayores, ha mantenido una campaña constante para reclamarle al gobierno que realice un operativo interagencial para buscar a los 59 menores y reclamarles a los legisladores que actualice las leyes que regulan a la agencia.

El procedimiento

La Orden General 614 sobre el manejo de casos de personas desaparecidas, que fue revisada el 28 de septiembre del 2020, establece:

• No hay tiempo de espera determinado para reportar a una persona desaparecida (menor o adulto); la investigación debe iniciarse de inmediato.

• Primero se entrevista al querellante y se verifica si es un caso de persona desaparecida.

• Se hace búsqueda por el vecindario para intentar localizarlo (entrevistas a miembros de la comunidad y amistades).

• Si se trata del secuestro de un menor se implementa el Plan Amber (si tiene 12 años o menos además se refrere al FBI).

• Si se trata de la desaparición de una mujer de 18 años o más (mediante su identidad o expresión de género) se activa el Alerta Rosa.

• Al localizar al menor se corrobora su identidad, su condición de salud y, de ser necesario, se le da asistencia médica; se interroga sobre las circunstancias de su desaparición y se notifica al querellante o encargados.

• Se investiga si el menor estuvo bajo la custodia de un adulto con la intención de ocultar su paradero (en cuyo caso se consulta si procede someter cargos criminales por el delito de privación ilegal de custodia).

• El incumplimiento de la Orden General conlleva sanciones disciplinarias contra el policía al que se le asignó la querella.

Para reportar estos casos puede comunicarse al cuartel de la Policía más cercano a su residencia o al Negociado de la Policía al 343-2020. Más información en la página oficial en Facebook: https://www.facebook.com/personasdesaparecidaspr/