A dos años del asesinato de las adolescentes Tanaisha De Jesús Curet, de 15 años y Nahia Paola Ramos López, de 13, la madre de la primera, Maribel Curet, reveló lo difícil que siguen siendo sus días desde el momento en que se enteró de la tragedia.

“De 24 horas al día, 22 yo estoy con lágrimas en los ojos recordando a mi hija. Esa sonrisa de ella... algunas veces pensando en que fuera mentira, expresó llorosa Curet a Telenoticias.

“Yo traté de irme del País , no puedo , no pude, tuve que regresar, pero no tengo paz aquí, no tengo paz en ningun sitio”, lamentó.

Mientras, la madre de Nahia, Mariangely López también se expresó en las redes sobre el tormentoso momento que le ha tocado vivir desde el 25 de julio del 2023.

“Mi mayor anhelo como madre es cerrar este capítulo. No para olvidar sino para vivir en paz. Para poder llevar la memoria de Nahia en mi corazón sin tormento, sino con honra, con amor y con la serenidad que ella merece”, dijo López a través de un escrito en las redes sociales.

El asesinato de las jovencitas ocurrió el 25 de julio del 2023 cuando se escaparon de la casa y se montaron en una Toyota Tacoma anaranjada junto a tres jóvenes que también fueron asesinados.

En abril del 2024, un gran Jurado federal acusó a Jose Martínez Serrano y Edwin Yadiel Flores Tavárez de secuestrar y asesinar a las dos adolescentes de Guayama en una playa de Piñones, en Loíza,

La menores fueron baleadas en el interior de una guagua Toyota Tacoma de 2018 y color anaranjado, que fue hurtada mediante “carjacking” a un comerciante en Ponce, en un paraje solitario en la playa de Piñones.

El crimen de las jovencitas se vincula con el triple asesinato reportado el sector Campeche del barrio Martín González, cerca del expreso PR-66, en Carolina, ya que la investigación de la División de Homicidios de Carolina reveló que salieron juntos de Arroyo.

La pesquisa había revelado que las menores llegaron junto a las otras víctimas a un residencial de Carolina donde, presuntamente, sus amigos efectuaban una transacción para la compra de armas donde los asaltaron, estas fueron secuestradas y asesinadas, supuestamente, para ser eliminadas como testigos.

Las otras víctimas fueron identificadas como Dartaneón Pablo Figueroa Navarro, de 18 años; Iván Alfonso Morales Rivera, de 15 años y Eric Johan Batista Trinidad, de 27 años.

A uno de los implicados, Flores Tavárez, apodado “Chisgüi”, se le ha vinculado con la organización criminal del residencial Sabana Abajo en Carolina, donde el Viernes Santo del 2024 fue asesinado el sargento Eliezar Ramos Vélez.

El jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, ha hecho constar de manera oficial que el caso podría ser certificado como de pena de muerte. Sin embargo, comunicó en un documento judicial que todavía “no se ha tomado ninguna decisión sobre aplicar o no la pena de muerte en este caso”.

“Como se alega en la acusación, los imputados actuaron en común y mutuo acuerdo para cometer los secuestros y los viciosos asesinatos de las dos jovencitas. Nos mantenemos firmes en nuestra misión de llevar a estos violentos criminales ante la justicia y utilizaremos cualquier método a nuestra disposición para arrestar y enjuiciar a todo aquel que cometa esos actos atroces”, agregó Muldrow, en un comunicado de prensa.

Los dos imputados quedaron ingresados en prisión hasta que se atienda el juicio en su contra.