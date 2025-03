La jueza Jailene González, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, determinó causa para arresto por cargos de secuestro y violación a tres artículos de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, contra Luis Ángel Márquez Sanz, de 22 años, quien era la pareja de la joven Adriana Rodríguez Sánchez, de 24 años, por quien se activó esta mañana la Alerta Rosa.

El imputado, que fue detenido en la Playa Guayanés, en Yabucoa, fue ingresado en prisión al no prestar la fianza de $390,000.

Los cargos fueron formulados por las fiscales Paola García y Melissa Díaz.

PUBLICIDAD

La perjudicada denunció que ella quería terminar con la relación y él se negó.

Durante la entrevista con el investigador Márquez Sanz, optó por no responder a sus preguntas, confirmó la teniente Shiara Molina, directora de la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas.

“No dio detalle alguno al investigador. Se limitó a decir que una vez que tuviera abogado entonces haría alguna expresión de ser necesario”, añadió la teniente Molina.

Más temprano, cuando fue trasladado a la comandancia de área de Humacao, este indicó que la joven durmió con él hasta las 7:00 a.m. de hoy, viernes, negó que la hubiese agredido.

“Nunca la amenazé, ella se montó sola en mi carro, por voluntad propia, no tenía gasolina y se quedó conmigo en mi casa”, expresó a medios de comunicación.

La alerta se activó a las 6:34 a.m. y ya para las 7:50 a.m., la joven llamó a su padre, Pedro Rodríguez, para pedirle que la recogiera en esa playa, que es el mismo lugar donde le pidó a su amiga ayer jueves, que la recogiera, pero no la localizaron.

Luis A. Marquez Sanz, está detenido, a la espera de la posible radicación de cargos en su contra. ( Suministrada por la Policía )

La pesquisa reveló que la mujer abordó posiblemente bajo amenaza y en contra de su voluntad el automóvil Hyundai Accent, color rojo, con la tablilla JOP-846, del ahora acusado, apodado Wicho, con quien se presume estuvo todo el tiempo que la reportaron desaparecida.

Este posee antecedentes penales por violencia doméstica con fecha de 2022 con otra pareja, y está libre en probatoria asistiendo a un programa de desvío.

PUBLICIDAD

El vehículo fue ocupado para investigación.

La pareja llevaba pocos meses de relación.

Fue una amiga la que la reportó desaparecida y los investigadores visitaron la residencia de la joven donde entrevistaron a su padre para conocer otros pormenores, por eso figura como el querellante.

La vista preliminar se pautó para el 25 de marzo.