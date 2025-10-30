El juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto contra Cristian Santiago Díaz, de 38 años, por maltrato agravado al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y maltrato de menores.

De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron en la tarde del 28 de octubre, en la carretera PR-132 en Ponce, donde la perjudicada discutió con su expareja, el cual la perseguió en una guagua Dodge RAM 1500 y del año 2005 e impactó la parte trasera de su vehículo en varias ocasiones.

A consecuencia de los impactos perdió el control del volante y chocó con otro vehículo. La mujer resultó con una herida en la mano derecha. Los dos hijos de ambos que se encontraban con ella, resultaron ilesos.

Cristian Santiago Díaz, enfrenta cargos por violencia doméstica y maltrato de menores. ( Suministrada por la Policía )

El imputado no prestó la fianza de $100,000, siendo ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

La vista preliminar quedó pautada para el 6 de noviembre.

El caso fue consultado con la fiscal Lisa Alicea Alvarado.