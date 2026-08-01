Un hombre de 71 años, al que se le imputó haber amenazado a su vecina con un palo de madera, quedó preso en la tarde de ayer, viernes, tras no pagar una fianza de $25,000 que se le impuso por la agresión, informó la Policía.

El acusado fue identificado en el informe policiaco como Héctor Torres Dávila, de 71 años y residente de Camuy.

“Según la investigación, los hechos ocurrieron en horas de la mañana del 31 de julio de 2026, en la carretera PR-119, Ramal 486, barrio Zanjas, en Camuy, donde el imputado, presuntamente, utilizando un palo de madera, intentó agredir a su vecina”, detalló la Uniformada.

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El agente Norberto Soto Rodríguez, adscrito al Distrito de Camuy, condujo la investigación del caso y, junto al fiscal Ariel Chico Juarbe, de la Fiscalía de Arecibo, presentaron cargos contra Torres Dávila por portación y uso de armas blancas bajo la Ley de Armas, así como agresión y amenaza, delitos menos graves del Código Penal.

El caso fue presentado ante la jueza Alba I. Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $25,000.

Torres Dávila no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 17 de agosto.