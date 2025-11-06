De “buen samaritano” a imputado.

Cargos criminales por actos lascivos, maltrato de menores, cuando la víctima padece de alguna condición especial física o mental, restricción a la libertad agravada y corrupción de menores, fueron radicados al hombre que retuvo a una menor de 15 años con autismo severo, por quien se activó la Alerta Amber, tras desaparecer de su hogar en Toa Baja.

El juez del Tribunal de Bayamón, Rafael Parés Quiñones, determinó causa para arresto en todos los delitos y le señaló una fianza de $1 millón, la cual no prestó.

El imputado, identificado como Luis Esteban Agesta Fontánez, de 58 años, y quien había alegado ser “buena persona”, hizo ciertas admisiones de los hechos y fue identificado en una rueda de confrontación personal en la tarde de ayer, miércoles, reveló el teniente José Carrión, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

“Con su representación legal él hizo unas admisiones”, observó el teniente Carrión.

Los cargos fueron radicados por la fiscal María Rossy Caballero, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, de la Fiscalía de Bayamón.

La menor fue llevada por Agesta Fontánez en la tarde del martes al cuartel municipal de Toa Baja tras la movilización de las autoridades en su búsqueda y la difusión de la noticia, que ambos vieron.

Conforme al protocolo, se entrevistó y se prosiguió a llevarla a una evaluación médica en un hospital, donde se observó que tenía una marca en el cuello.

La adolescente le reveló a su padre sobre el comportamiento indebido que tuvo el hombre con ella y cuando los investigadores del caso advinieron en conocimiento lo arrestaron en la madrugada del miércoles en su residencia en Toa Baja.

La investigación está a cargo del agente Luis A. Pabón, adscrito a la División Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC Bayamón.

El sospechoso posee antecedentes penales por robo en el 2003 y violación a la Ley de Armas y en el 2008, por violación a la Ley de Armas y la apropiación ilegal de un vehículo. Se desconoce la disposición de los casos.

La pesquisa reveló que el pasado martes, a eso de la 1:30 a.m., el hombre encontró a la menor caminando, tras escaparse de su hogar y le ofreció transportación.

El sujeto la llevó a su apartamento en su guagua Nissan Frontier, del año 2018 y color blanco, donde permaneció con ella todo el día.

El vehículo fue ocupado para fines periciales.

Como es de rigor, el Departamento de la Familia también lleva a cabo una investigación y tiene la custodia de la menor.

El individuo fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar que fue señalada para el 18 de noviembre.