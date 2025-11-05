Un hombre se encuentra detenido con relación a la desaparición de una adolescente de 15 años con autismo severo, por la que se activó la Alerta Amber el martes, informó la Policía de Puerto Rico.

La menor fue llevada en la tarde de ayer, martes, al cuartel municipal de Toa Baja tras la movilización de las autoridades en su búsqueda.

Conforme al protocolo, se entrevistó y se prosiguió con llevarla a una evaluación médica en un hospital.

La investigación está a cargo de la División Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC Bayamón y se evalúa la radicación de cargos.

PUBLICIDAD

El sospechoso tiene 58 años, vive en Toa Baja y posee antecedentes penales. No se precisaron los delitos cometidos.

El caso es investigado por el agente Luis A. Pabón.

La pesquisa ha revelado que ayer, martes, a eso de la 1:30 a.m. la encontró caminando tras escaparse de su hogar y le ofreció transportación. La llevó a su residencia donde permaneció con ella todo el día.

Tras emitirse la Alerta Amber y la diseminación de la noticia, a eso de las 4:00 p.m. decidió llevarla al cuartel.

Como es de rigor, el Departamento de la Familia también lleva a cabo una investigación.