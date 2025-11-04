La Policía de Puerto Rico desactivó al mediodía de hoy la Alerta Rosa tras ser localizada a salvo la joven Wesleany Martínez Ocasio, de 19 años de edad.

Según el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, inspector Jesús Cruz, la pesquisa los llevó a localizarla junto a su expareja a bordo de una motora mientras transitaba por la carretera PR-738 sector La Vega en Cayey.

La joven había sido vista por última vez el 1 de noviembre a eso de las 2:45 p.m. en el área del balcón de la residencia de su abuela, localizada en el sector Fernández del barrio Candelero Arriba, en Humacao.

El teniente Daniel Allende, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, explicó al inicio de la pesquisa, que el 24 de octubre la joven acudió al tribunal con su abuela para solicitar una orden de protección, la cual fue emitida.

No obstante, su expareja de 20 años no había sido logrado ser localizada para entregarle el documento y orientarlo.