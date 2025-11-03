La Policía de Puerto Rico activó anoche la Alerta Rosa para solicitar la ayuda ciudadana en la búsqueda de una joven desaparecida, o posiblemente secuestrada, tras una investigación iniciada por agentes de la División de Homicidios del CIC de Humacao, que no ha tenido resultados positivos.

Wesleany Martínez Ocasio, de 19 años de edad, fue vista por última vez el 1 de noviembre a eso de las 2:45 p.m. en el área del balcón de la residencia de su abuela, localizada en el sector Fernández del barrio Candelero Arriba, en Humacao.

El teniente Daniel Allende, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, explicó que el 24 de octubre la joven acudió al tribunal con su abuela para solicitar una orden de protección, la cual fue emitida.

No obstante, su expareja no ha logrado ser localizada.

Los investigadores regresaron hoy a la casa del padre del joven de 20 años, y al hogar de la pareja, ambos en Cayey, y a la residencia de la progenitora de la desaparecida, pero no encontraron rastro de ellos. Ambos podrían estar juntos.

La abuela reveló que la joven estaba en el balcón de su casa y cuando salió ya había desaparecido. La mujer desconoce si su nieta se fue a pie, con alguien conocido o si fue llevada en contra de su voluntad.

Se aclaró que no hay radicada ninguna querella por violencia doméstica.

“La abuela dice que la nieta se fue de la residencia solo con un celular que no está conectado, solo se activa por Wi-Fi. Hemos creado un grupo de trabajo para continuar la búsqueda durante el día de hoy”, subrayó el teniente Allende.

Martínez Ocasio mide 5’06”, es de tez blanca, ojos color marrón, cabello negro y como seña particular posee una cicatriz en el área de la muñeca de su mano derecha.

La marca corresponde a un incidente de violencia doméstica en el que resultó herida, pero no quiso continuar con el proceso.

Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de la joven, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o al sistema 9-1-1.

El teniente Allende reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar con la investigación ya que no se han recibido confidencias significativas, al presente.

La Alerta Rosa no sustituye la investigación ya iniciada por la Policía. Esta es solo una herramienta adicional en la búsqueda de una mujer para identificar cualquier información adicional que pueda apoyar el trabajo ya iniciado por los agentes.

La joven tiene 19 años.

Busque ayuda

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda.

La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona.

De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.