El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que una perturbación asociada a los vientos alisios continuará desplazándose sobre Puerto Rico durante este lunes, provocando condiciones ventosas y algunos aguaceros en distintas partes de la isla.

Según el informe diario de la agencia, las ráfagas de viento podrían arrastrar lluvias pasajeras a lo largo del día, con mayor actividad de aguaceros en el interior y el oeste de la isla durante la tarde, debido a la convección diurna.

Los vientos sostenidos podrían alcanzar entre 21 y 25 millas por hora (mph), especialmente en las zonas costeras y áreas elevadas, con ráfagas ocasionalmente más fuertes.

“Los objetos no asegurados podrían ser arrastrados por el viento”, advirtió el SNM en su informe, al tiempo que recomendó precaución a la ciudadanía ante las condiciones ventosas que podrían afectar la seguridad y la navegación marítima.

El SNM también recomendó precaución a las embarcaciones pequeñas, ya que se anticipan condiciones marítimas peligrosas en la mayoría de las aguas regionales y los pasajes locales.