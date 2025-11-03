Un accidente entre dos motocicletas ocurrido anoche en el kilómetro 0.4 de la carretera PR-187 en Carolina, dejó el saldo de un muerto y tres heridos.

Según la querella, que se reportó a las 10:38 p.m., Westlee Ortiz Torres, de 26 años y de Loíza, conducía una motora marca Honda CRF 450X, color rojo y del año 2008, y como pasajero lo acompañaba Erick Cepeda Méndez, de 31 años.

Al llegar al kilómetro 0.4, Ortiz Torres perdió el control e impactó el lado izquierdo de otra motora marca KTM Duke, color blanco y del año 2019.

La motora impactada era conducida por Luis Manso Nieves, de 37 años, y como pasajera iba Katiria Bárbara Ortiz Pérez, de 23 años, ambos residentes de Loíza.

PUBLICIDAD

A consecuencia de la colisión, todos los involucrados cayeron al pavimento, resultando con laceraciones, hematomas y traumas en diferentes partes del cuerpo.

La pasajera Ortiz Pérez fue transportada al Hospital Dr. Federico Trilla de la UPR en Carolina. Su condición es estable.

Erick Cepeda Méndez, Luis Manso Nieves y Westlee Ortiz Torres fueron trasladados al Centro Médico de Río Piedras, donde indicaron que se encontraban en condición estable.

Posteriormente, Ortiz Torres falleció a causa de los traumas recibidos.

El agente Alexander Gaztambide Franco, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en unión al fiscal José Carrasquillo, continúan con la investigación.