Un hombre murió y otro resultó herido de bala anoche en un incidente violento ocurrido en la carretera PR-2, frente al condominio Suchville, en el sector Juan Domingo de Guaynabo, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes encontraron en el interior de un vehículo a dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos fue declarado muerto en la escena. Se desconoce la condición del otro.

Hasta el momento, ninguno de los perjudicados ha sido identificado por las autoridades. Se desconocen las circunstancias que rodearon el incidente y el motivo del ataque.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este acto violento.