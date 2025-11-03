Un hombre murió y otro resultó herido en un choque fatal ocurrido anoche en el kilómetro 1.2 de la carretera 687, en el Barrio Tortuguero de Vega Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el accidente se produjo alrededor de las 7:50 p.m., cuando un Toyota Yaris blanco del 2011, conducido por Wilson Adorno, de 54 años y residente de Vega Alta, presuntamente no cedió el paso e impactó un Dodge Charger del 2021, manejado por Reynaldo Rodríguez, de 41 años.

El impacto provocó que Adorno saliera expulsado del vehículo, cayendo al pavimento y sufriendo traumas que le causaron la muerte en el lugar. Rodríguez resultó herido y fue transportado a un hospital, donde permanece en condición de cuidado.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Liz López, asumieron la investigación del accidente para esclarecer las causas y responsabilidades del incidente.