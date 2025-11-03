El cadáver baleado hallado esta tarde a orillas de la carretera PR-3 en dirección hacia la entrada al barrio Las Mareas, en Salinas, corresponde al del joven secuestrado este domingo en Santa Isabel, confirmó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, el inspector José A. Torres Ruiz.

Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de la 1:20 p.m. de hoy, lunes, cuando personal del CIC de Ponce y de la División de Arrestos Especiales localizaron el cuerpo con impactos de bala en un paraje solitario a orillas de una finca privada, en un pastizal.

PUBLICIDAD

Relacionadas Investigan secuestro de un joven en una cancha de Santa Isabel

En la escena se recuperaron casquillos de bala de diferentes calibres.

“Estamos investigando el asesinato y asumimos la jurisdicción del caso completo”, agregó.

Las autoridades del área sur estaban en alerta desde la tarde de ayer, domingo, cuando Waldo Luis Toro Clavell JR, de 19 años, fue secuestrado de la cancha de baloncesto de la barriada Felicia, en Santa Isabel, por dos hombres vestidos de negro, uno de ellos portando un arma de fuego, y mediante amenaza se lo llevaron del lugar en un vehículo con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada en la escena por su padre.

En la noche de ayer, el Servicio Preventivo del área de Ponce, en unión a la Unidad SRT Municipal y el Task Force HSI, del área, arrestaron a tres hombres tras ocuparle armas de fuego, en el residencial Pedro M. Descartes, en Santa Isabel, donde vive el joven.

Estos fueron identificados como Luis Raúl Roche Colón (alias Rawy) de 20 años; Luis Cruz Ayala, de 24 años y Jonathan A. Torres Velázquez, de 20 años.

A los detenidos se les ocupó un arma larga Pistol modelo Sporter y de calibre 762x34; un rifle AR-15 multicalibre, una pistola Glock 45 calibre 9 milímetros, cargadores, municiones y dinero en efectivo.

Al presente, los detenidos no han sido vinculados con los hechos.