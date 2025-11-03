Un joven fue secuestrado durante la tarde de ayer, domingo, de la cancha de baloncesto de la barriada Felicia, en Santa Isabel.

Según la información preliminar, un hombre radicó la querella a eso de las 5:30 p.m. en la que informó que mientras su hijo Waldo Luis Toro Clavell JR, de 19 años y residente en Santa Isabel, se encontraba en la cancha, se le acercaron dos hombres vestidos de negro, uno de ellos portando un arma de fuego, y mediante amenaza se lo llevaron del lugar con rumbo desconocido.

No se informó la descripción del vehículo involucrado.

El perjudicado vestía una camisa roja, pantalón deportivo color negro, tenis marca Jordán color blanco y rojo.

Este fue descrito como de tez blanca, ojos marrones, pelo negro, 237 libras de peso y con un tatuaje en el área del cuello de una cruz con la fecha 05-23-16.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC de Ponce tienen a cargo la pesquisa.