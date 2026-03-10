Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Propiedad y Fraude del CIC de San Juan, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos por el delito de fraude a Jarieth N. De Jesús Sánchez, de 25 años.

Según la investigación realizada, el 6 de diciembre del 2024, en los predios del hospital El Maestro, en Hato Rey, la imputada se le acercó al perjudicado y le pidió que le solicitara transportación privada a través de una aplicación para llegar a su residencia ya que no tenía dinero en ese momento.

El perjudicado le entregó $100 en distintas denominaciones y ella le prometió que tan pronto llegara a su hogar le pagaría el dinero a través de la aplicación ATH Móvil.

Sin embargo, al llegar a su hogar, De Jesús Sánchez, no le pagó al conductor de Uber ni al querellante que le prestó el dinero.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $16,000, la cual no prestó siendo fichada e ingresa en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.

El agente Daniel Torres, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, estuvo a cargo de la pesquisa.