El juez Roberto Capestany Quiñonez, del Tribunal de Guayama, determinó ayer, domingo, causa para arresto contra Ramón L. Rodríguez Enchautegui, de 64 años, por cargos de portación y uso de armas blancas, amenaza y alteración a la paz.

Según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, el imputado luego de sostener una discusión con su vecino, por motivos no revelados, presuntamente lo amenazó con un machete.

Ramón L. Rodríguez Enchautegui, enfrenta cargos por presuntamente amenazar a su vecino con un machete. ( Suministrada por la Policía )

El imputado fue encarcelado al no prestar la fianza de $5,000, hasta la vista preliminar.

El fiscal Carlos Ojeda, formuló los cargos antes mencionados y la agente Carmen Herrera, adscrita al distrito de Guayama, investigó la querella.