El fiscal Alfredo Carrión Orlando radicó anoche 18 cargos criminales a Jesús Lazos Barrios, de 26 años, alias “Gordo Manuela”; Julio Pagán García, de 28 años; y Marimar García Ortiz, de 26 años, por un doble asesinato durante un intento de “carjacking” ocurrido el 18 de enero de 2024, en el kilómetro 4.3 de la carretera PR-849, en el barrio Caimito.

La investigación comenzó con un presunto accidente de tránsito, no obstante, al examinar la escena, los policías encontraron en el interior de un vehículo Ford Taurus color azul y del año 2011, los cadáveres baleados de Nahylia M. Pérez Torres, de 19 años y Joel Emmanuel Castellón Merced, de 23, quienes eran novios.

Se descubrió que al ser interceptados por los asaltantes fueron baleados.

“Se bajan los dos individuos a los que le radicamos y la fémina, interceptan el vehículo de frente, le cierran el paso, se bajan Julio y Jesús y le anuncian el robo. Parece que el muchacho se puso un poco nervioso, por lo que surge de la investigación, parece que da un poco hacia atrás y ahí ellos se molestan y la emprenden a disparos contra ellos quitándole la vida abusivamente”, detalló el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Durante el transcurso de la pesquisa, a cargo del agente Erick Ortiz, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan, se recopiló evidencia que llevó a la radicación de dos cargos a Lazo Barrios por asesinato en primer grado, robo agravado con arma de fuego y varios artículos de la Ley de Armas.

Mientras, a Pagán García se le radicaron dos cargos por asesinato estatutario, robo con arma de fuego y por cuatro artículos de la Ley de Armas, y a García Ortiz por la portación de armas de fuego sin licencia, ya que no se encontró causa por el delito de agresión agravada.

La jueza Liza M. Durán, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en todos los cargos y se les señaló una fianza de $4,715,000, la cual no prestaron, siendo ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón.

El miércoles, agentes de las divisiones de Inteligencia de San Juan y Carolina y la Unidad Motorizada arrestaron en Toa Alta a Lazos Barrios, que fue identificado por la policía como el líder de una organización criminal dedicada a cometer robos y escalamientos, y a Pagán García, este último con antecedentes penales por vehículos hurtados y violación a la Ley de Armas e investigado por otros incidentes de violencia.

Durante la intervención se ocupó un aditamento para modificar para disparar en automático armas de fuego, tres pistolas marca Glock, dos de calibre 9 milímetros y otro calibre .40, diez cargadores y 254 municiones y $2,957 en efectivo.

Las armas le pertenecían legalmente a Lazos Barrios, quien poseía licencia de portación de armas ya que no tenía antecedentes penales y no se le radicaron cargos ni siquiera por la posición del aditamento, ya que no estaba puesto en ninguna de las pistolas.

“La investigación continúa porque tenemos información de que están implicados en otro tipo de actividad criminal también”, agregó el inspector.

La vista preliminar fue señalada para el 17 de diciembre.