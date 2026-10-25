Una investigación de la División de Explosivos del área de Aguadilla, culminó con la radicación de cargos por incendio agravado, poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, portación, trasportación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar arma de fuego, contra Carlos D. Rozada Almeyda, de 26 años.

En la mañana del viernes, 23 de octubre, se reportó a través de una llamada al sistema de Emergencia 9-1-1 un incendio malicioso en los predios de la cancha de “pickleball”, del barrio San Antonio en Aguadilla.

Al llegar los agentes encontraron un vehículo en llamas marca Infinity, color gris y del año 2010, que presentaba en su carrocería seis impactos de bala en la parte posterior del lado izquierdo. Estos hechos se le imputaron a Rozada Almeyda, quien era el propietario del vehículo.

Carlos D. Rozada Almeyda, enfrenta cargos por incendio agravado de su vehículo y a varios artículos de la Ley de Armas. ( Suministrada )

La jueza Dinorah Mártir Haus, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, determinó causa para arrestos en todos los delitos y le fijó una fianza global de $100,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La investigación estuvo a cargo del agente Raúl Mercado, adscrito a la División de Explosivos del área de Aguadilla.