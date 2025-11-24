El fiscal Jose Villamarzo, le radicó un cargo por maltrato a persona de edad avanzada a Mayron Rodríguez, de 24 años y residente en Trujillo Alto.

El juez Rocky D. Rivera López, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $50,000, la cual no prestó.

Mayron Rodríguez, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

La investigación de la agente Viany Rivera, reveló que en la tarde del 21 de noviembre, se alega que el imputado agredió a en diferentes partes del cuerpo a su padre, de 74 años, en su residencia ubicada en el Camino Los Molinas, del barrio Dos Bocas, en Trujillo Alto.

En el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico, no indica si recibió asistencia médica ni su condición.

Rodríguez fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705, del Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.