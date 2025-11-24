Un vagón que era utilizado como almacén que se encontraba la carretera PR-684, sector La Boca, en Barceloneta, fue escalado esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación, el querellante informó que alguien logró acceso a un solar y forzó la puerta de un vagón de la compañía SLS Corp., el cual era utilizado como almacén. Del interior se apropiaron de herramientas y materiales de construcción valorados en aproximadamente $13,300.

El agente Orlando Rosa Jiménez, adscrito al Distrito de Barceloneta, refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.