La jueza Cynthia Marie Vázquez Peña, del Tribunal de Guayama, determinó ayer causa para arresto contra Omar Torres Romero, de 29 años, por cargos de maltrato agravado mediante estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional y maltrato agravado, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, el 24 de agosto, Torres Romero sostuvo una discusión con su pareja, luego la agarró por el cuello y le lanzó un palo de mapo, impactándola en el glúteo derecho.

Omar Torres Romero, enfrenta cargos por maltrato agravado contra su pareja. ( Suministrada por la Policía )

Además, la perjudicada manifestó que este le propinó un puño en la cabeza. Los hechos ocurrieron en presencia de menores de edad.

El imputado no prestó la fianza de $50,000, siendo fichado e ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce hasta la vista preliminar.