Cargos por los delitos de apropiación ilegal de un vehículo y maltrato a una persona de edad avanzada se radicaron ayer, martes, contra Edwin Rivera Maldonado de 63 años y residente de Utuado.

Según surge de la investigación, el 21 de agosto, el imputado llegó a la residencia de su padre de 93 años situada en el barrio Viví Abajo, en Utuado y se apropió de $400 en efectivo, ul llavero y una guagua marca Mitsubishi Mirage del 2015.

En medio del incidente se alega que le profirió palabras soeces de forma agresiva.

Edwin Rivera Maldonado, enfrenta cargos por apropiarse ilegalmente de la guagua y de unos $400 de su padre. ( Suministrada por la Policía )

La fiscal Mayra Morales Antonrieti, formuló los cargos y presentó la prueba ante el juez Francisco Ortiz Caraballo, del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $80,000, la cual no prestó.

Rivera Maldonado fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce hasta la vista preliminar, pautada para el 3 de septiembre de 2026.

Cabe señalar que el vehículo fue recuperado.

Contra Rivera Maldonado pesa una orden de arresto del estado de Pennsylvania por el delito de robo, por la cual no se solicitó su extradición.