La jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, determinó ayer causa para arresto contra José Antonio Andújar Ramírez, de 63 años, por maltrato a una persona de edad avanzada y violación de una orden de protección expedida a favor de una persona adulta mayor.

El imputado no prestó la fianza de $100,000, por lo que fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón.

Surge de la investigación, que en la mañana del 8 de septiembre, Andújar Ramírez violó una orden de protección que había en su contra por maltrato de persona avanzada, quien es su madre de 92 años.

José A. Andújar Ramírez, enfrenta cargos por maltrato a una persona de edad avanzada y violación a una orden de protección. ( Suministrada por la Policía )

El agente José Cubero González adscrito al Precinto 107 de Arecibo bajo la supervisión de la sargento Yolanda Acevedo Santiago, consultaron el caso con el fiscal Ismael Ortiz Roldán quien radicó los cargos correspondientes.