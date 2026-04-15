Kevin W. Cintrón Padilla, de 46 años, contra quien pesaba una orden de arresto expedida por la jueza Jailene González con una fianza de $100,000, por cargos de maltrato conyugal agravado, maltrato de menores y a una persona de edad avanzada, fue encarcelado ayer, martes, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos que se le imputaron ocurrieron el pasado viernes, en una residencia del barrio Nuevo de Naranjito, donde se alega que agredió con sus manos en el rostro a la perjudicada, en presencia de menores y le profirió palabras soeces a su progenitor.

Kevin W. Cintrón Padilla, enfrenta cargos por maltrato consyugal, de menores y a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

Los agentes de Arrestos Especiales de Bayamón llevaron al arrestado ante la juez Catherine Brunelle, quien diligenció la orden de arresto, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.