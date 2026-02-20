Un individuo contra el que pesaban cargos federales por el asesinato de una mujer de 82 años para robarle su vehículo durante un apagón generado por el terremoto que afectó a la Isla el siete de enero del 2020 fue sentenciado a cadena perpetua en prisión, informó este viernes la Fiscalía federal.

La jueza federal Aida M. Delgado Colón emitió la sentencia contra Joseph Payne Pabón por el asesinato de Eulalia Combas Sancho, en medio de un robo de auto a mano armada reportado en San Juan.

En comunicado de prensa se detalló que el hombre, de 33 años y quien era deambulante, había sido encontrado culpable el pasado 20 de junio en un juicio por jurado.

Se explicó que los hechos ocurrieron cuando Payne Pabón “entró en la casa de Eulalia Combas Sancho con la intención de robarle su Hyundai Sonata. El acusado encontró a la víctima en su patio trasero quitando la maleza. Para robarle el vehículo, Payne Pabón la golpeó en la nuca con un bloque de cemento, causándole múltiples lesiones que le causaron la muerte. Payne Pabón tenía un extenso historial criminal y había estado en prisión en múltiples ocasiones”.

Según el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, “esta cadena perpetua responsabiliza legítimamente al acusado por el dolor y el sufrimiento que infligió a su víctima y a su familia”.

Reiteró su compromiso de procesar a todo criminal que cometa crímenes violentos similares.

Fue la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos quien investigó el caso, con la asistencia del Departamento de Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) también colaboró ​​en el análisis de los datos de localización telefónica, así como la ciudadanía aportó información que permitió la condena y sentencia de este individuo, dijo Muldrow.

La fiscal federal, Jeanette Collazo, jefa de la Sección de Delitos Violentos y Seguridad Nacional de la Fiscalía federal, y el fiscal federal César Rivera Díaz procesaron el caso.