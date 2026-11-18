Un hombre de 44 años fue ingresado en la cárcel Las Cucharas, en Ponce, luego de que un tribunal encontrara causa para arresto por cargos de incesto, actos lascivos y maltrato de menores, informó este martes la Policía.

El imputado fue identificado como Ángel David Ruiz Vega, vecino de Ponce, a quien se le atribuye haber cometido los delitos contra una menor de 15 años durante diciembre de 2018.

Según la investigación de la Policía, Ruiz Vega presuntamente le proporcionó bebidas alcohólicas a la adolescente y posteriormente la transportó a un motel, donde habría cometido la agresión.

La Fiscalía presentó tres cargos contra el hombre: incesto, bajo el artículo 131 del Código Penal; actos lascivos, al amparo del artículo 133 del mismo código, y maltrato de menores, conforme al artículo 59 de la Ley 246.

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El caso fue consultado con la fiscal Jasleen López La Santa, quien instruyó la presentación de los cargos.

La jueza Sosticely Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $40,000, que el acusado no prestó, por lo que fue ingresado en la institución correccional Las Cucharas.

La vista preliminar fue señalada para el 3 de diciembre de 2026.

La investigación estuvo a cargo de la sargento Heidy Y. Díaz Roche, de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, bajo la supervisión del teniente Félix Guilbe Lugo.