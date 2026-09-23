Un hombre de 61 años quedó ingresado en prisión, tras ser acusado de arrojarle un envase de cristal a un perro de la raza poodle y causarle una herida en el hocico.

La acusación contra Enrique Salamán Méndez fue por maltrato de animales, precisó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, detalló que la Fiscalía de Carolina presentó el caso contra el hombre.

“Según la investigación, Salaman Méndez arrojó una caneca de cristal contra un perro de raza poodle, llamado Jackson, golpeándolo en el hocico y provocándole una herida. Los hechos ocurrieron el día de ayer, (martes), en el barrio Martín González, en Carolina”, precisó.

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Tras los hechos, los fiscales Juan Domínguez Villegas y Ángel Pérez Sánchez presentaron un cargo por maltrato animal, en violación al Artículo 5(a) de la Ley 154-2008, y un cargo por violación al Artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto por ambos cargos y le impuso una fianza global de $6,000.

El imputado no prestó la fianza, por lo que fue ingresado a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 1 de octubre de 2026. La investigación estuvo a cargo del agente Frank A. Badillo Carbonell, en coordinación con los fiscales Juan Domínguez Villegas y Ángel Pérez Sánchez, de la Fiscalía de Carolina.

“La protección de los animales también es una responsabilidad que compartimos como sociedad. No podemos permanecer indiferentes cuando un animal es lastimado o sometido a actos de violencia. La ley reconoce su bienestar y nos corresponde hacerla valer para que estas conductas tengan consecuencias”, expresó la secretaria de Justicia.