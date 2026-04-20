El adolescente Fabián Torres De Jesús, imputado de asesinar a su amigo de 15 años de edad, fue citado a una vista de procesabilidad el próximo 28 de abril, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

La semana pasada, la defensa del adolescente de 16 años presentó una moción solicitando que sea sometida una evaluación psiquiátrica y psicológica para poder establecer si el imputado comprende el proceso judicial y puede enfrentar los cargos en su contra.

Una vez culmine el proceso ese día, el juez David G. Calderón Cordero, del Tribunal de Bayamón, atenderá una vista sobre el estado de los procedimientos.

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La vista de procesabilidad al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal se activa cuando el tribunal sospecha que el acusado no está en condiciones de enfrentar juicio. Se ordena una evaluación pericial y, de confirmarse, se suspende el proceso.

Los hechos ocurrieron en la noche del Jueves Santo en la urbanización Lomas Verdes, en Bayamón, mientras compartía con su amigo y ocurrió un incidente en el que el quitó la vida.

Torres De Jesús enfrenta seis cargos como adulto por los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas, y violaciones a la Ley de Armas.

Como evidencia se ocupó en la escena un rifle, una pistola calibre 9 milímetros, balas y dinero en efectivo, cuya procedencia no fue revelada.

El joven está sumariado luego de que se le impusiera una fianza de $900,000, la cual no prestó.